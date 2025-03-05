https://ria.ru/20250305/putin-2003256446.html

Путин назвал ситуацию с кибермошенничеством в России острой

Путин назвал ситуацию с кибермошенничеством в России острой - РИА Новости, 05.03.2025

Путин назвал ситуацию с кибермошенничеством в России острой

Ситуация с распространением кибермошенничества в России стала острой, действовать надо быстро, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T17:37:00+03:00

2025-03-05T17:37:00+03:00

2025-03-05T17:52:00+03:00

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Ситуация с распространением кибермошенничества в России стала острой, действовать надо быстро, заявил президент РФ Владимир Путин."Ситуация (с кибермошенничеством - ред.), которую мы обсуждаем, является крайне острой… Действовать нужно быстро", - сказал Путин на совещании с членами правительства.Путин подчеркнул, что по мере реализации решений в вопросе борьбы с кибермошенничеством необходимо анализировать правоприменительную практику и вносить коррективы.

https://ria.ru/20250305/putin-2003257066.html

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россия, владимир путин, общество