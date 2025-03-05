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Путин назвал ситуацию с кибермошенничеством в России острой - РИА Новости, 05.03.2025
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17:37 05.03.2025 (обновлено: 17:52 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/putin-2003256446.html
Путин назвал ситуацию с кибермошенничеством в России острой
Путин назвал ситуацию с кибермошенничеством в России острой - РИА Новости, 05.03.2025
Путин назвал ситуацию с кибермошенничеством в России острой
Ситуация с распространением кибермошенничества в России стала острой, действовать надо быстро, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T17:37:00+03:00
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россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Ситуация с распространением кибермошенничества в России стала острой, действовать надо быстро, заявил президент РФ Владимир Путин."Ситуация (с кибермошенничеством - ред.), которую мы обсуждаем, является крайне острой… Действовать нужно быстро", - сказал Путин на совещании с членами правительства.Путин подчеркнул, что по мере реализации решений в вопросе борьбы с кибермошенничеством необходимо анализировать правоприменительную практику и вносить коррективы.
https://ria.ru/20250305/putin-2003257066.html
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин назвал ситуацию с кибермошенничеством в России острой

Путин: ситуация с распространением кибермошенничества в России стала острой

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Ситуация с распространением кибермошенничества в России стала острой, действовать надо быстро, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Ситуация (с кибермошенничеством - ред.), которую мы обсуждаем, является крайне острой… Действовать нужно быстро", - сказал Путин на совещании с членами правительства.
Путин подчеркнул, что по мере реализации решений в вопросе борьбы с кибермошенничеством необходимо анализировать правоприменительную практику и вносить коррективы.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Путин поручил ускорить работу по борьбе с мошенничеством
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РоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
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