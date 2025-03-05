https://ria.ru/20250305/putin-2003252129.html

Путин призвал следить за механизмом внесудебного банкротства для бойцов СВО

Путин призвал следить за механизмом внесудебного банкротства для бойцов СВО - РИА Новости, 05.03.2025

Путин призвал следить за механизмом внесудебного банкротства для бойцов СВО

Президент России Владимир Путин попросил кабмин проконтролировать, как на практике будет реализовываться механизм внесудебного банкротства для участников СВО. РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T17:24:00+03:00

2025-03-05T17:24:00+03:00

2025-03-05T17:24:00+03:00

россия

владимир путин

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госдума рф

общество

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил кабмин проконтролировать, как на практике будет реализовываться механизм внесудебного банкротства для участников СВО. Министр экономического развития РФ Максим Решетников рассказал президенту о действии механизма внесудебного банкротства, а также отметил, что были проработаны особые условия для участников СВО и документ направлен на рассмотрение в Госдуму. "Посмотрите, пожалуйста, как этот механизм будет работать именно для участников СВО. Посмотрите внимательно... Надо только довести до конца, принять соответствующее решение нормативное, а потом посмотреть за практикой применений", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ.

https://ria.ru/20241030/putin-1980979323.html

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россия, владимир путин, максим решетников, госдума рф, общество