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Путин призвал МВД строить работу, исходя из текущих угроз - РИА Новости, 05.03.2025
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14:36 05.03.2025 (обновлено: 14:48 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/putin-2003207802.html
Путин призвал МВД строить работу, исходя из текущих угроз
Путин призвал МВД строить работу, исходя из текущих угроз - РИА Новости, 05.03.2025
Путин призвал МВД строить работу, исходя из текущих угроз
В условиях навязанного России вооруженного конфликта МВД должно строить работу из текущих угроз, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T14:36:00+03:00
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владимир путин
россия
безопасность
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. В условиях навязанного России вооруженного конфликта МВД должно строить работу из текущих угроз, заявил президент России Владимир Путин."В условиях навязанного нам вооруженного конфликта, проведения специальной военной операции вся правоохранительная сфера и её ключевое звено - МВД, всю свою деятельность должно строить, исходя из этих угроз, которые, безусловно, возникают в сегодняшней ситуации", - сказал глава государства на расширенном заседании коллегии МВД России.
https://ria.ru/20250305/putin-2003197677.html
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владимир путин, россия, безопасность
Владимир Путин, Россия, Безопасность
Путин призвал МВД строить работу, исходя из текущих угроз

Путин призвал МВД строить работу, исходя из условий навязанного России конфликта

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ
Президент РФ Владимир Путин выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. В условиях навязанного России вооруженного конфликта МВД должно строить работу из текущих угроз, заявил президент России Владимир Путин.
"В условиях навязанного нам вооруженного конфликта, проведения специальной военной операции вся правоохранительная сфера и её ключевое звено - МВД, всю свою деятельность должно строить, исходя из этих угроз, которые, безусловно, возникают в сегодняшней ситуации", - сказал глава государства на расширенном заседании коллегии МВД России.
Президент РФ Владимир Путин выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ. 5 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
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Владимир ПутинРоссияБезопасность
 
 
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