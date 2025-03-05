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Путин призвал МВД строить работу, исходя из текущих угроз
Путин призвал МВД строить работу, исходя из текущих угроз - РИА Новости, 05.03.2025
Путин призвал МВД строить работу, исходя из текущих угроз
В условиях навязанного России вооруженного конфликта МВД должно строить работу из текущих угроз, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T14:36:00+03:00
2025-03-05T14:36:00+03:00
2025-03-05T14:48:00+03:00
владимир путин
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. В условиях навязанного России вооруженного конфликта МВД должно строить работу из текущих угроз, заявил президент России Владимир Путин."В условиях навязанного нам вооруженного конфликта, проведения специальной военной операции вся правоохранительная сфера и её ключевое звено - МВД, всю свою деятельность должно строить, исходя из этих угроз, которые, безусловно, возникают в сегодняшней ситуации", - сказал глава государства на расширенном заседании коллегии МВД России.
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владимир путин, россия, безопасность
Владимир Путин, Россия, Безопасность
Путин призвал МВД строить работу, исходя из текущих угроз
Путин призвал МВД строить работу, исходя из условий навязанного России конфликта