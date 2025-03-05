https://ria.ru/20250305/putin-2003207702.html

Путин призвал не допускать расхлябанности в работе МВД

Путин призвал не допускать расхлябанности в работе МВД - РИА Новости, 05.03.2025

Путин призвал не допускать расхлябанности в работе МВД

Расхлябанности ни по одному из направлений работы МВД РФ допускать нельзя, заявил в среду президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T14:35:00+03:00

2025-03-05T14:35:00+03:00

2025-03-05T14:45:00+03:00

безопасность

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003205098_0:0:3062:1723_1920x0_80_0_0_b94269215c58c8191426589109373317.jpg

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Расхлябанности ни по одному из направлений работы МВД РФ допускать нельзя, заявил в среду президент России Владимир Путин.Путин в среду принял участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД РФ."Порядок, дисциплина, строгое соблюдение закона должны быть абсолютно обеспечены и гарантированы. Никакой расхлябанности ни в коем случае ни по одному направлению деятельности допускать нельзя", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии ведомства.

https://ria.ru/20250305/putin-2003204814.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, владимир путин