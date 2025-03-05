https://ria.ru/20250305/putin-2003207702.html
Путин призвал не допускать расхлябанности в работе МВД
Путин призвал не допускать расхлябанности в работе МВД - РИА Новости, 05.03.2025
Путин призвал не допускать расхлябанности в работе МВД
Расхлябанности ни по одному из направлений работы МВД РФ допускать нельзя, заявил в среду президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T14:35:00+03:00
2025-03-05T14:35:00+03:00
2025-03-05T14:45:00+03:00
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Расхлябанности ни по одному из направлений работы МВД РФ допускать нельзя, заявил в среду президент России Владимир Путин.Путин в среду принял участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД РФ."Порядок, дисциплина, строгое соблюдение закона должны быть абсолютно обеспечены и гарантированы. Никакой расхлябанности ни в коем случае ни по одному направлению деятельности допускать нельзя", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии ведомства.
https://ria.ru/20250305/putin-2003204814.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Путин призвал не допускать расхлябанности в работе МВД
Путин призвал не допускать расхлябанности ни в одном из направлений работы МВД