https://ria.ru/20250305/putin-2003204814.html

Россия проходит важный этап развития, заявил Путин

Россия проходит важный этап развития, заявил Путин - РИА Новости, 05.03.2025

Россия проходит важный этап развития, заявил Путин

Россия живет, работает и сражается за свое будущее, проходит важный и сложный этап развития и истории, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T14:31:00+03:00

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россия

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Россия живет, работает и сражается за свое будущее, проходит важный и сложный этап развития и истории, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы с вами хорошо понимаем, что страна наша живёт, работает и сражается за своё будущее, проходит через очень сложный, важный этап своей истории и этап своего развития", - сказал Путин в ходе расширенного заседания коллегии министерства внутренних дел России.

https://ria.ru/20250305/putin-2003207802.html

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россия, владимир путин, безопасность