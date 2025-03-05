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Россия проходит важный этап развития, заявил Путин - РИА Новости, 05.03.2025
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14:31 05.03.2025 (обновлено: 14:53 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/putin-2003204814.html
Россия проходит важный этап развития, заявил Путин
Россия проходит важный этап развития, заявил Путин - РИА Новости, 05.03.2025
Россия проходит важный этап развития, заявил Путин
Россия живет, работает и сражается за свое будущее, проходит важный и сложный этап развития и истории, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T14:31:00+03:00
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россия
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Россия живет, работает и сражается за свое будущее, проходит важный и сложный этап развития и истории, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы с вами хорошо понимаем, что страна наша живёт, работает и сражается за своё будущее, проходит через очень сложный, важный этап своей истории и этап своего развития", - сказал Путин в ходе расширенного заседания коллегии министерства внутренних дел России.
https://ria.ru/20250305/putin-2003207802.html
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россия, владимир путин, безопасность
Россия, Владимир Путин, Безопасность
Россия проходит важный этап развития, заявил Путин

Путин: Россия живет, работает и сражается за свое будущее

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ. 5 марта 2025
Президент РФ Владимир Путин на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ. 5 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ. 5 марта 2025
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Россия живет, работает и сражается за свое будущее, проходит важный и сложный этап развития и истории, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы с вами хорошо понимаем, что страна наша живёт, работает и сражается за своё будущее, проходит через очень сложный, важный этап своей истории и этап своего развития", - сказал Путин в ходе расширенного заседания коллегии министерства внутренних дел России.
Президент РФ Владимир Путин выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Путин призвал МВД строить работу, исходя из текущих угроз
14:36
 
РоссияВладимир ПутинБезопасность
 
 
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