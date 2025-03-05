https://ria.ru/20250305/putin-2003204814.html
Россия проходит важный этап развития, заявил Путин
Россия проходит важный этап развития, заявил Путин - РИА Новости, 05.03.2025
Россия проходит важный этап развития, заявил Путин
Россия живет, работает и сражается за свое будущее, проходит важный и сложный этап развития и истории, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T14:31:00+03:00
2025-03-05T14:31:00+03:00
2025-03-05T14:53:00+03:00
россия
владимир путин
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Россия живет, работает и сражается за свое будущее, проходит важный и сложный этап развития и истории, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы с вами хорошо понимаем, что страна наша живёт, работает и сражается за своё будущее, проходит через очень сложный, важный этап своей истории и этап своего развития", - сказал Путин в ходе расширенного заседания коллегии министерства внутренних дел России.
https://ria.ru/20250305/putin-2003207802.html
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россия, владимир путин, безопасность
Россия, Владимир Путин, Безопасность
Россия проходит важный этап развития, заявил Путин
Путин: Россия живет, работает и сражается за свое будущее