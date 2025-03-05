https://ria.ru/20250305/putin-2003203327.html

Путин призвал МВД не снижать темп в борьбе с коррупцией

Путин призвал МВД не снижать темп в борьбе с коррупцией - РИА Новости, 05.03.2025

Путин призвал МВД не снижать темп в борьбе с коррупцией

Органам внутренних дел России нельзя снижать темп в борьбе с коррупционными проявлениями, коррупция мешают развитию экономики и социальной сферы страны, заявил... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T14:25:00+03:00

2025-03-05T14:25:00+03:00

2025-03-05T14:25:00+03:00

россия

владимир путин

происшествия

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Органам внутренних дел России нельзя снижать темп в борьбе с коррупционными проявлениями, коррупция мешают развитию экономики и социальной сферы страны, заявил президент России Владимир Путин. "Нельзя снижать темп в борьбе и с любыми коррупционными проявлениями. Вновь хочу повторить: коррупция мешает развитию нашей экономики, социальной сферы, рынка труда, негативно влияет на деловую среду и инвестиционный климат", - заявил Путин на расширенном заседании коллегии МВД России в среду.

https://ria.ru/20241219/migratsiya-1990153768.html

россия

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Путин о работе МВД по борьбе с коррупцией Путин о работе МВД по борьбе с коррупцией 2025-03-05T14:25 true PT1M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, происшествия