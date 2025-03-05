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Путин призвал МВД не снижать темп в борьбе с коррупцией - РИА Новости, 05.03.2025
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14:25 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/putin-2003203327.html
Путин призвал МВД не снижать темп в борьбе с коррупцией
Путин призвал МВД не снижать темп в борьбе с коррупцией - РИА Новости, 05.03.2025
Путин призвал МВД не снижать темп в борьбе с коррупцией
Органам внутренних дел России нельзя снижать темп в борьбе с коррупционными проявлениями, коррупция мешают развитию экономики и социальной сферы страны, заявил... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T14:25:00+03:00
2025-03-05T14:25:00+03:00
россия
владимир путин
происшествия
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Органам внутренних дел России нельзя снижать темп в борьбе с коррупционными проявлениями, коррупция мешают развитию экономики и социальной сферы страны, заявил президент России Владимир Путин. "Нельзя снижать темп в борьбе и с любыми коррупционными проявлениями. Вновь хочу повторить: коррупция мешает развитию нашей экономики, социальной сферы, рынка труда, негативно влияет на деловую среду и инвестиционный климат", - заявил Путин на расширенном заседании коллегии МВД России в среду.
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Путин о работе МВД по борьбе с коррупцией
Путин о работе МВД по борьбе с коррупцией
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россия, владимир путин, происшествия
Россия, Владимир Путин, Происшествия
Путин призвал МВД не снижать темп в борьбе с коррупцией

Путин на коллегии МВД призвал не снижать темп в борьбе с коррупцией

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Органам внутренних дел России нельзя снижать темп в борьбе с коррупционными проявлениями, коррупция мешают развитию экономики и социальной сферы страны, заявил президент России Владимир Путин.
"Нельзя снижать темп в борьбе и с любыми коррупционными проявлениями. Вновь хочу повторить: коррупция мешает развитию нашей экономики, социальной сферы, рынка труда, негативно влияет на деловую среду и инвестиционный климат", - заявил Путин на расширенном заседании коллегии МВД России в среду.
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