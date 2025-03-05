https://ria.ru/20250305/putin-2003202142.html

Путин призвал искать новые меры противодействия киберугрозам

Путин призвал искать новые меры противодействия киберугрозам - РИА Новости, 05.03.2025

Путин призвал искать новые меры противодействия киберугрозам

Президент РФ Владимир Путин попросил сотрудников министерства внутренних дел России искать новые меры противодействия киберугрозам. РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T14:20:00+03:00

2025-03-05T14:20:00+03:00

2025-03-05T14:46:00+03:00

безопасность

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003211379_0:63:3417:1985_1920x0_80_0_0_a2c9573739c3d6495ded174f2adb8b80.jpg

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил сотрудников министерства внутренних дел России искать новые меры противодействия киберугрозам. "Обращаю внимание, что раскрываемость таких преступлений снизилась и составила порядка 23%. Конечно, мы понимаем, что преступники ищут и используют новые возможности, но и органы власти должны соответствующим образом реагировать на эти угрозы. Ваша задача - во взаимодействии с другими профильными ведомствами искать новые более эффективные меры противодействия", - сказал глава государства на расширенном заседании коллегии МВД России. Путин традиционно принимает участие в ежегодном заседании коллегии МВД.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: прошу обратить внимание на раскрываемость преступлений, совершенных с использованием IT Путин на заседании коллегии МВД отметил, что в прошлом году выросло число преступлений, совершенных с использованием IT. А ущерб от них в 2024-м превысил 200 млрд рублей. Причем почти четверть обманутых пострадавших людей – это пенсионеры 2025-03-05T14:20 true PT0M32S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, владимир путин, видео