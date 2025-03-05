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Путин призвал искать новые меры противодействия киберугрозам
Путин призвал искать новые меры противодействия киберугрозам - РИА Новости, 05.03.2025
Путин призвал искать новые меры противодействия киберугрозам
Президент РФ Владимир Путин попросил сотрудников министерства внутренних дел России искать новые меры противодействия киберугрозам. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T14:20:00+03:00
2025-03-05T14:20:00+03:00
2025-03-05T14:46:00+03:00
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил сотрудников министерства внутренних дел России искать новые меры противодействия киберугрозам. "Обращаю внимание, что раскрываемость таких преступлений снизилась и составила порядка 23%. Конечно, мы понимаем, что преступники ищут и используют новые возможности, но и органы власти должны соответствующим образом реагировать на эти угрозы. Ваша задача - во взаимодействии с другими профильными ведомствами искать новые более эффективные меры противодействия", - сказал глава государства на расширенном заседании коллегии МВД России. Путин традиционно принимает участие в ежегодном заседании коллегии МВД.
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Путин: прошу обратить внимание на раскрываемость преступлений, совершенных с использованием IT
Путин на заседании коллегии МВД отметил, что в прошлом году выросло число преступлений, совершенных с использованием IT. А ущерб от них в 2024-м превысил 200 млрд рублей.
Причем почти четверть обманутых пострадавших людей – это пенсионеры
2025-03-05T14:20
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Безопасность, Россия, Владимир Путин
Путин призвал искать новые меры противодействия киберугрозам
Путин призвал МВД искать новые меры противодействия киберугрозам