https://ria.ru/20250305/putin-2003201935.html

Путин поручил снизить смертность в ДТП к 2030 году

Путин поручил снизить смертность в ДТП к 2030 году - РИА Новости, 05.03.2025

Путин поручил снизить смертность в ДТП к 2030 году

Президент РФ Владимир Путин поставил перед МВД России задачу снизить смертность россиян в ДТП к 2030 году как минимум в полтора раза. РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T14:20:00+03:00

2025-03-05T14:20:00+03:00

2025-03-05T14:47:00+03:00

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поставил перед МВД России задачу снизить смертность россиян в ДТП к 2030 году как минимум в полтора раза. В ходе расширенного заседания коллегии МВД в среду Путин сообщил, что за последние 20 лет число погибших в ДТП снизилось более чем в два раза. Однако в ДТП по-прежнему гибнут и получают травмы много граждан, в том числе дети, подчеркнул президент. Он поручил продумать дополнительные решения по технической модернизации дорог, организации дорожного движения, предупреждению аварий. "К 2030 году смертность в ДТП должна быть снижена еще как минимум в полтора раза. Такой ориентир поставлен и нужно последовательно к нему идти", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240829/dtp-1969234902.html

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общество, россия, владимир путин