Путин поручил снизить смертность в ДТП к 2030 году
Путин поручил снизить смертность в ДТП в полтора раза к 2030 году
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ. 5 марта 2025
Президент РФ Владимир Путин выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ. 5 марта 2025
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поставил перед МВД России задачу снизить смертность россиян в ДТП к 2030 году как минимум в полтора раза.
В ходе расширенного заседания коллегии МВД в среду Путин сообщил, что за последние 20 лет число погибших в ДТП снизилось более чем в два раза. Однако в ДТП по-прежнему гибнут и получают травмы много граждан, в том числе дети, подчеркнул президент. Он поручил продумать дополнительные решения по технической модернизации дорог, организации дорожного движения, предупреждению аварий.
"К 2030 году смертность в ДТП должна быть снижена еще как минимум в полтора раза. Такой ориентир поставлен и нужно последовательно к нему идти", - сказал Путин.
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