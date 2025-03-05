https://ria.ru/20250305/putin-2003201603.html
Путин призвал принять концепцию миграционной политики в текущем году
Путин призвал принять концепцию миграционной политики в текущем году - РИА Новости, 05.03.2025
Путин призвал принять концепцию миграционной политики в текущем году
Концепция государственной миграционной политики РФ должна быть принята в 2025 году, как можно быстрее, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T14:19:00+03:00
2025-03-05T14:19:00+03:00
2025-03-05T14:47:00+03:00
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Концепция государственной миграционной политики РФ должна быть принята в 2025 году, как можно быстрее, заявил президент РФ Владимир Путин. "Подчеркну, эти и другие инновации должны найти отражение в обновленной концепции государственной миграционной политики, которую нужно принять уже в этом году, как можно быстрее", - сказал Путин в ходе расширенного заседания коллегии МВД России.
https://ria.ru/20250305/putin-2003197273.html
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россия, владимир путин, безопасность
Россия, Владимир Путин, Безопасность
Путин призвал принять концепцию миграционной политики в текущем году
Путин призвал принять концепцию миграционной политики в 2025 году