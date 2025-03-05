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Путин призвал принять концепцию миграционной политики в текущем году - РИА Новости, 05.03.2025
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14:19 05.03.2025 (обновлено: 14:47 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/putin-2003201603.html
Путин призвал принять концепцию миграционной политики в текущем году
Путин призвал принять концепцию миграционной политики в текущем году - РИА Новости, 05.03.2025
Путин призвал принять концепцию миграционной политики в текущем году
Концепция государственной миграционной политики РФ должна быть принята в 2025 году, как можно быстрее, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T14:19:00+03:00
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россия
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Концепция государственной миграционной политики РФ должна быть принята в 2025 году, как можно быстрее, заявил президент РФ Владимир Путин. "Подчеркну, эти и другие инновации должны найти отражение в обновленной концепции государственной миграционной политики, которую нужно принять уже в этом году, как можно быстрее", - сказал Путин в ходе расширенного заседания коллегии МВД России.
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россия, владимир путин, безопасность
Россия, Владимир Путин, Безопасность
Путин призвал принять концепцию миграционной политики в текущем году

Путин призвал принять концепцию миграционной политики в 2025 году

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ. 5 марта 2025
Президент РФ Владимир Путин выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ. 5 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ. 5 марта 2025
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Концепция государственной миграционной политики РФ должна быть принята в 2025 году, как можно быстрее, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Подчеркну, эти и другие инновации должны найти отражение в обновленной концепции государственной миграционной политики, которую нужно принять уже в этом году, как можно быстрее", - сказал Путин в ходе расширенного заседания коллегии МВД России.
Президент РФ Владимир Путин выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ. 5 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Путин призвал МВД к жесткой реакции на преступления на религиозной почве
13:59
 
РоссияВладимир ПутинБезопасность
 
 
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