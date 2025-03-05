https://ria.ru/20250305/putin-2003198818.html

Путин призвал развивать механизмы поддержки возвращения соотечественников

Путин призвал развивать механизмы поддержки возвращения соотечественников - РИА Новости, 05.03.2025

Путин призвал развивать механизмы поддержки возвращения соотечественников

Нужно развивать имеющиеся механизмы поддержки возвращения в Россию соотечественников, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T14:07:00+03:00

2025-03-05T14:07:00+03:00

2025-03-05T14:55:00+03:00

россия

владимир путин

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Нужно развивать имеющиеся механизмы поддержки возвращения в Россию соотечественников, заявил президент РФ Владимир Путин. "Конечно, нужно развивать имеющиеся механизмы поддержки возвращения на родину наших соотечественников, а также тех иностранцев, которые разделяют наши традиционные ценности, хотят жить и работать в нашей стране, а уж тем более, если они имеют соответствующую квалификацию, образование и нужны нашей экономике", - сказал глава государства на расширенном заседании коллегии МВД России.

https://ria.ru/20241210/moskalkova-1988308306.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин