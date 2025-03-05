Путин призвал развивать механизмы поддержки возвращения соотечественников
Путин на коллегии МВД призвал развивать механизмы возвращения соотечественников
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ. 5 марта 2025
Президент РФ Владимир Путин выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ. 5 марта 2025
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Нужно развивать имеющиеся механизмы поддержки возвращения в Россию соотечественников, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Конечно, нужно развивать имеющиеся механизмы поддержки возвращения на родину наших соотечественников, а также тех иностранцев, которые разделяют наши традиционные ценности, хотят жить и работать в нашей стране, а уж тем более, если они имеют соответствующую квалификацию, образование и нужны нашей экономике", - сказал глава государства на расширенном заседании коллегии МВД России.
Москалькова призвала помочь желающим вернуться соотечественникам
10 декабря 2024, 07:48