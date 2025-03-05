https://ria.ru/20250305/putin-2003197818.html

Путин поручил совершенствовать меры борьбы с наркотрафиком

Путин поручил совершенствовать меры борьбы с наркотрафиком - РИА Новости, 05.03.2025

Путин поручил совершенствовать меры борьбы с наркотрафиком

Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД поручил совершенствовать меры борьбы с распространением наркотиков. РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T14:03:00+03:00

2025-03-05T14:03:00+03:00

2025-03-05T14:58:00+03:00

россия

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД поручил совершенствовать меры борьбы с распространением наркотиков. "Столь же наступательным и последовательным должно быть противодействие незаконному обороту наркотиков. МВД совместно с ФСБ, Федеральной таможенной службой, другими профильными структурами нужно активнее выявлять наркодилеров, пресекать наркотрафик, в том числе трансграничный, совершенствовать механизмы борьбы с агрессивной рекламой и площадками про продаже наркотиков в цифровой сфере", - сказал Путин.

https://ria.ru/20250205/bastrykin-1997511134.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия