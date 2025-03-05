https://ria.ru/20250305/putin-2003197818.html
Путин поручил совершенствовать меры борьбы с наркотрафиком
Путин поручил совершенствовать меры борьбы с наркотрафиком - РИА Новости, 05.03.2025
Путин поручил совершенствовать меры борьбы с наркотрафиком
Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД поручил совершенствовать меры борьбы с распространением наркотиков. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T14:03:00+03:00
2025-03-05T14:03:00+03:00
2025-03-05T14:58:00+03:00
россия
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД поручил совершенствовать меры борьбы с распространением наркотиков. "Столь же наступательным и последовательным должно быть противодействие незаконному обороту наркотиков. МВД совместно с ФСБ, Федеральной таможенной службой, другими профильными структурами нужно активнее выявлять наркодилеров, пресекать наркотрафик, в том числе трансграничный, совершенствовать механизмы борьбы с агрессивной рекламой и площадками про продаже наркотиков в цифровой сфере", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250205/bastrykin-1997511134.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Россия, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
Путин поручил совершенствовать меры борьбы с наркотрафиком
Путин на коллегии МВД поручил совершенствовать меры борьбы с наркотрафиком