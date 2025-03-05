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Путин призвал принять меры для укрепления соцгарантий для сотрудников ОВД - РИА Новости, 05.03.2025
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14:01 05.03.2025 (обновлено: 14:58 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/putin-2003197677.html
Путин призвал принять меры для укрепления соцгарантий для сотрудников ОВД
Путин призвал принять меры для укрепления соцгарантий для сотрудников ОВД - РИА Новости, 05.03.2025
Путин призвал принять меры для укрепления соцгарантий для сотрудников ОВД
Президент России Владимир Путин попросил правительство проработать меры для укрепления социальных гарантий сотрудников органов внутренних дел, их денежного... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T14:01:00+03:00
2025-03-05T14:58:00+03:00
владимир путин
россия
общество
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил правительство проработать меры для укрепления социальных гарантий сотрудников органов внутренних дел, их денежного довольствия.Он уточнил, что в системе МВД, особенно в первичном звене, растёт некомплект личного состава."Министр постоянно ставит эти вопросы, и проблемы, конечно, комплексные, системные, требующие решения по всем направлениям, имея в виду укрепление социальных гарантий, повышение денежного содержания сотрудников. Оно, безусловно, должно быть, как в таких случаях говорят, конкурентоспособным. И, конечно, решение жилищных других вопросов социального характера. Я прошу правительство совместно с МВД подготовить конкретные предложения по всем этим проблемам и внести их на рассмотрение. Надо признать, что... эти вопросы назрели. Повторяю, министр постоянно эти вопросы в правительстве поднимает", - сказал Путин в ходе расширенного заседания коллегии министерства внутренних дел России.
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владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
Путин призвал принять меры для укрепления соцгарантий для сотрудников ОВД

Путин призвал проработать меры для укрепления соцгарантий для сотрудников ОВД

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ. 5 марта 2025
Президент РФ Владимир Путин выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ. 5 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ. 5 марта 2025
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил правительство проработать меры для укрепления социальных гарантий сотрудников органов внутренних дел, их денежного довольствия.
Он уточнил, что в системе МВД, особенно в первичном звене, растёт некомплект личного состава.
"Министр постоянно ставит эти вопросы, и проблемы, конечно, комплексные, системные, требующие решения по всем направлениям, имея в виду укрепление социальных гарантий, повышение денежного содержания сотрудников. Оно, безусловно, должно быть, как в таких случаях говорят, конкурентоспособным. И, конечно, решение жилищных других вопросов социального характера. Я прошу правительство совместно с МВД подготовить конкретные предложения по всем этим проблемам и внести их на рассмотрение. Надо признать, что... эти вопросы назрели. Повторяю, министр постоянно эти вопросы в правительстве поднимает", - сказал Путин в ходе расширенного заседания коллегии министерства внутренних дел России.
Президент РФ Владимир Путин выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ. 5 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
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