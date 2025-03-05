Путин призвал принять меры для укрепления соцгарантий для сотрудников ОВД
Путин призвал проработать меры для укрепления соцгарантий для сотрудников ОВД
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ. 5 марта 2025
Президент РФ Владимир Путин выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ. 5 марта 2025
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил правительство проработать меры для укрепления социальных гарантий сотрудников органов внутренних дел, их денежного довольствия.
Он уточнил, что в системе МВД, особенно в первичном звене, растёт некомплект личного состава.
"Министр постоянно ставит эти вопросы, и проблемы, конечно, комплексные, системные, требующие решения по всем направлениям, имея в виду укрепление социальных гарантий, повышение денежного содержания сотрудников. Оно, безусловно, должно быть, как в таких случаях говорят, конкурентоспособным. И, конечно, решение жилищных других вопросов социального характера. Я прошу правительство совместно с МВД подготовить конкретные предложения по всем этим проблемам и внести их на рассмотрение. Надо признать, что... эти вопросы назрели. Повторяю, министр постоянно эти вопросы в правительстве поднимает", - сказал Путин в ходе расширенного заседания коллегии министерства внутренних дел России.