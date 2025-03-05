https://ria.ru/20250305/putin-2003197273.html

Путин призвал МВД к жесткой реакции на преступления на религиозной почве

Путин призвал МВД к жесткой реакции на преступления на религиозной почве - РИА Новости, 05.03.2025

Путин призвал МВД к жесткой реакции на преступления на религиозной почве

Президент России Владимир Путин заявил, что ждет от органов внутренних дел РФ жесткой реакции на преступления на почве религиозной и национальной нетерпимости. РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T13:59:00+03:00

2025-03-05T13:59:00+03:00

2025-03-05T14:59:00+03:00

владимир путин

россия

безопасность

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что ждет от органов внутренних дел РФ жесткой реакции на преступления на почве религиозной и национальной нетерпимости.Выступая на расширенном заседании коллегии МВД России, он подчеркнул, что борьба с экстремизмом остается важной задачей органов внутренних дел."Национальная и религиозная нетерпимость, агрессивный, воинствующий радикализм – это угроза единству и сплоченности многонационального народа России, мы с вами это хорошо понимаем, нашему суверенитету, в конце концов, и даже территориальной целостности страны. Жду от вас самой жесткой и оперативной реакции на подобные преступления", - заявил Путин.Важно использовать в этой работе все инструменты, подчеркнул президент, включая профилактическую работу, диалог с институтами гражданского общества и религиозными объединениями.

https://ria.ru/20250305/putin-2003198818.html

https://ria.ru/20250305/putin-2003197677.html

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владимир путин, россия, безопасность