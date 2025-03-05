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Путин заявил о сокращении числа рецидивов преступлений - РИА Новости, 05.03.2025
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13:59 05.03.2025 (обновлено: 15:00 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/putin-2003197001.html
Путин заявил о сокращении числа рецидивов преступлений
Путин заявил о сокращении числа рецидивов преступлений - РИА Новости, 05.03.2025
Путин заявил о сокращении числа рецидивов преступлений
В России сокращается число рецидивов преступлений, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T13:59:00+03:00
2025-03-05T15:00:00+03:00
россия
владимир путин
происшествия
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. В России сокращается число рецидивов преступлений, заявил президент России Владимир Путин. "В целом отмечу, что у нас практически сокращается число так называемых "рецидивов", когда те, кто понесли наказание, вновь совершают преступление", - сказал он на расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел России.
https://ria.ru/20250305/putin-2003195002.html
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россия, владимир путин, происшествия
Россия, Владимир Путин, Происшествия
Путин заявил о сокращении числа рецидивов преступлений

Путин на коллегии МВД заявил о сокращении числа рецидивов преступлений

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ. 5 марта 2025
Президент РФ Владимир Путин выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ. 5 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ. 5 марта 2025
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. В России сокращается число рецидивов преступлений, заявил президент России Владимир Путин.
"В целом отмечу, что у нас практически сокращается число так называемых "рецидивов", когда те, кто понесли наказание, вновь совершают преступление", - сказал он на расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел России.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Путин заявил о росте раскрываемости убийств
13:54
 
РоссияВладимир ПутинПроисшествия
 
 
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