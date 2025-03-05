https://ria.ru/20250305/putin-2003197001.html
Путин заявил о сокращении числа рецидивов преступлений
Путин заявил о сокращении числа рецидивов преступлений - РИА Новости, 05.03.2025
Путин заявил о сокращении числа рецидивов преступлений
В России сокращается число рецидивов преступлений, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T13:59:00+03:00
2025-03-05T13:59:00+03:00
2025-03-05T15:00:00+03:00
россия
владимир путин
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003208611_0:158:3085:1893_1920x0_80_0_0_08d3dcf672f9ff5a5569a59187dc96ff.jpg
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. В России сокращается число рецидивов преступлений, заявил президент России Владимир Путин. "В целом отмечу, что у нас практически сокращается число так называемых "рецидивов", когда те, кто понесли наказание, вновь совершают преступление", - сказал он на расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел России.
https://ria.ru/20250305/putin-2003195002.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003208611_0:0:2718:2038_1920x0_80_0_0_9fe4b19fb6b6a8e38a390df1672e5963.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, происшествия
Россия, Владимир Путин, Происшествия
Путин заявил о сокращении числа рецидивов преступлений
Путин на коллегии МВД заявил о сокращении числа рецидивов преступлений