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Россияне ждут от МВД добросовестной работы, заявил Путин - РИА Новости, 05.03.2025
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13:57 05.03.2025 (обновлено: 15:03 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/putin-2003196432.html
Россияне ждут от МВД добросовестной работы, заявил Путин
Россияне ждут от МВД добросовестной работы, заявил Путин - РИА Новости, 05.03.2025
Россияне ждут от МВД добросовестной работы, заявил Путин
Граждане России ждут от МВД добросовестной работы, заявил президент РФ Владимир Путин, он уверен, что сотрудники МВД оправдают доверие россиян. РИА Новости, 05.03.2025
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владимир путин
россия
общество
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Граждане России ждут от МВД добросовестной работы, заявил президент РФ Владимир Путин, он уверен, что сотрудники МВД оправдают доверие россиян."Уважаемые коллеги, наши граждане рассчитывают, что вы будете и впредь добросовестно решать поставленные задачи. Уверен, что вы, безусловно, оправдаете это доверие наших граждан", - сказал глава государства на расширенном заседании коллегии МВД России.Путин традиционно принимает участие в ежегодном заседании коллегии МВД.
https://ria.ru/20250305/putin-2003197677.html
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владимир путин, россия, общество
Владимир Путин, Россия, Общество
Россияне ждут от МВД добросовестной работы, заявил Путин

Путин выразил уверенность в том, что доверие россиян к МВД будет оправдано

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ. 5 марта 2025
Президент РФ Владимир Путин на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ. 5 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ. 5 марта 2025
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Граждане России ждут от МВД добросовестной работы, заявил президент РФ Владимир Путин, он уверен, что сотрудники МВД оправдают доверие россиян.
"Уважаемые коллеги, наши граждане рассчитывают, что вы будете и впредь добросовестно решать поставленные задачи. Уверен, что вы, безусловно, оправдаете это доверие наших граждан", - сказал глава государства на расширенном заседании коллегии МВД России.
Путин традиционно принимает участие в ежегодном заседании коллегии МВД.
Президент РФ Владимир Путин выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ. 5 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
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