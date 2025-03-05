https://ria.ru/20250305/putin-2003196432.html

Россияне ждут от МВД добросовестной работы, заявил Путин

Россияне ждут от МВД добросовестной работы, заявил Путин - РИА Новости, 05.03.2025

Россияне ждут от МВД добросовестной работы, заявил Путин

Граждане России ждут от МВД добросовестной работы, заявил президент РФ Владимир Путин, он уверен, что сотрудники МВД оправдают доверие россиян. РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T13:57:00+03:00

2025-03-05T13:57:00+03:00

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владимир путин

россия

общество

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Граждане России ждут от МВД добросовестной работы, заявил президент РФ Владимир Путин, он уверен, что сотрудники МВД оправдают доверие россиян."Уважаемые коллеги, наши граждане рассчитывают, что вы будете и впредь добросовестно решать поставленные задачи. Уверен, что вы, безусловно, оправдаете это доверие наших граждан", - сказал глава государства на расширенном заседании коллегии МВД России.Путин традиционно принимает участие в ежегодном заседании коллегии МВД.

https://ria.ru/20250305/putin-2003197677.html

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владимир путин, россия, общество