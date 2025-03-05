https://ria.ru/20250305/putin-2003195857.html
Перед МВД стоят колоссальные задачи, заявил Путин
Перед МВД стоят колоссальные задачи, заявил Путин - РИА Новости, 05.03.2025
Перед МВД стоят колоссальные задачи, заявил Путин
Система МВД выполняет стоящие перед ней задачи, а сегодня они колоссальные, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T13:56:00+03:00
2025-03-05T13:56:00+03:00
2025-03-05T15:03:00+03:00
владимир путин
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Система МВД выполняет стоящие перед ней задачи, а сегодня они колоссальные, заявил президент России Владимир Путин."Задачи просто колоссальные, особенно сегодня. Ещё раз хочу закончить тем, с чего начал: в целом система МВД выполняет стоящие перед ней задачи, и хочу вас за это поблагодарить", - сказал Путин в ходе расширенного заседания коллегии министерства внутренних дел России.
https://ria.ru/20250305/putin-2003197677.html
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владимир путин, россия, безопасность
Владимир Путин, Россия, Безопасность
Перед МВД стоят колоссальные задачи, заявил Путин
Путин: система МВД выполняет колоссальные задачи, стоящие перед ней