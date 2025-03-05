https://ria.ru/20250305/putin-2003195377.html

Путин призвал пресекать хищения при выполнении Гособоронзаказа

Путин призвал пресекать хищения при выполнении Гособоронзаказа - РИА Новости, 05.03.2025

Путин призвал пресекать хищения при выполнении Гособоронзаказа

Важно пресекать хищения средств при выполнении гособоронзаказа и реализации нацпроектов, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодном расширенном заседании... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T13:55:00+03:00

2025-03-05T13:55:00+03:00

2025-03-05T15:04:00+03:00

владимир путин

россия

безопасность

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Важно пресекать хищения средств при выполнении гособоронзаказа и реализации нацпроектов, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодном расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел России."Особое внимание следует обратить на пресечение попыток хищения бюджетных средств при выполнении гособоронзаказа и реализации нацпроектов. Здесь важно не только выявлять конкретных преступников, но и внимательно, совместно с коллегами из федеральных, региональных, муниципальных органов власти выявлять проблемные зоны, криминогенные риски в законодательстве, в управленческой практике, чтобы устранить сами предпосылки для подобных преступлений", - сказал Путин.

https://ria.ru/20250108/putin-1992816854.html

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владимир путин, россия, безопасность