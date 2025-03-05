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Путин призвал пресекать хищения при выполнении Гособоронзаказа - РИА Новости, 05.03.2025
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13:55 05.03.2025 (обновлено: 15:04 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/putin-2003195377.html
Путин призвал пресекать хищения при выполнении Гособоронзаказа
Путин призвал пресекать хищения при выполнении Гособоронзаказа - РИА Новости, 05.03.2025
Путин призвал пресекать хищения при выполнении Гособоронзаказа
Важно пресекать хищения средств при выполнении гособоронзаказа и реализации нацпроектов, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодном расширенном заседании... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T13:55:00+03:00
2025-03-05T15:04:00+03:00
владимир путин
россия
безопасность
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Важно пресекать хищения средств при выполнении гособоронзаказа и реализации нацпроектов, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодном расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел России."Особое внимание следует обратить на пресечение попыток хищения бюджетных средств при выполнении гособоронзаказа и реализации нацпроектов. Здесь важно не только выявлять конкретных преступников, но и внимательно, совместно с коллегами из федеральных, региональных, муниципальных органов власти выявлять проблемные зоны, криминогенные риски в законодательстве, в управленческой практике, чтобы устранить сами предпосылки для подобных преступлений", - сказал Путин.
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владимир путин, россия, безопасность
Владимир Путин, Россия, Безопасность
Путин призвал пресекать хищения при выполнении Гособоронзаказа

Путин призвал пресекать хищения при реализации нацпроектов

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ. 5 марта 2025
Президент РФ Владимир Путин на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ. 5 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ. 5 марта 2025
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Важно пресекать хищения средств при выполнении гособоронзаказа и реализации нацпроектов, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодном расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел России.
"Особое внимание следует обратить на пресечение попыток хищения бюджетных средств при выполнении гособоронзаказа и реализации нацпроектов. Здесь важно не только выявлять конкретных преступников, но и внимательно, совместно с коллегами из федеральных, региональных, муниципальных органов власти выявлять проблемные зоны, криминогенные риски в законодательстве, в управленческой практике, чтобы устранить сами предпосылки для подобных преступлений", - сказал Путин.
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