https://ria.ru/20250305/putin-2003195377.html
Путин призвал пресекать хищения при выполнении Гособоронзаказа
Путин призвал пресекать хищения при выполнении Гособоронзаказа - РИА Новости, 05.03.2025
Путин призвал пресекать хищения при выполнении Гособоронзаказа
Важно пресекать хищения средств при выполнении гособоронзаказа и реализации нацпроектов, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодном расширенном заседании... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T13:55:00+03:00
2025-03-05T13:55:00+03:00
2025-03-05T15:04:00+03:00
владимир путин
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003205098_0:0:3062:1723_1920x0_80_0_0_b94269215c58c8191426589109373317.jpg
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Важно пресекать хищения средств при выполнении гособоронзаказа и реализации нацпроектов, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодном расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел России."Особое внимание следует обратить на пресечение попыток хищения бюджетных средств при выполнении гособоронзаказа и реализации нацпроектов. Здесь важно не только выявлять конкретных преступников, но и внимательно, совместно с коллегами из федеральных, региональных, муниципальных органов власти выявлять проблемные зоны, криминогенные риски в законодательстве, в управленческой практике, чтобы устранить сами предпосылки для подобных преступлений", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250108/putin-1992816854.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003205098_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_c5d4cc9d8cf921f6e023af4944b1815d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, безопасность
Владимир Путин, Россия, Безопасность
Путин призвал пресекать хищения при выполнении Гособоронзаказа
Путин призвал пресекать хищения при реализации нацпроектов