https://ria.ru/20250305/putin-2003194621.html

Путин призвал МВД защищать бизнес от преступных схем

Путин призвал МВД защищать бизнес от преступных схем - РИА Новости, 05.03.2025

Путин призвал МВД защищать бизнес от преступных схем

Президент России Владимир Путин призвал МВД обеспечивать экономическую безопасность, защищать бизнес от преступных схем. РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T13:53:00+03:00

2025-03-05T13:53:00+03:00

2025-03-05T15:04:00+03:00

владимир путин

россия

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003208611_0:158:3085:1893_1920x0_80_0_0_08d3dcf672f9ff5a5569a59187dc96ff.jpg

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал МВД обеспечивать экономическую безопасность, защищать бизнес от преступных схем."Масштабные долгосрочные планы развития России требуют надежного обеспечения экономической безопасности. А значит, (должна идти - ред.) системная работа по очищению отраслей экономики и финансового сектора от криминала, от схем отмывания преступных доходов. Нельзя снижать темп в борьбе и с любыми коррупционными проявлениями", - сказал Путин во время расширенного заседания коллегии МВД.

https://ria.ru/20250305/putin-2003195857.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия, экономика