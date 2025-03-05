https://ria.ru/20250305/putin-2003194621.html
Путин призвал МВД защищать бизнес от преступных схем
Путин призвал МВД защищать бизнес от преступных схем - РИА Новости, 05.03.2025
Путин призвал МВД защищать бизнес от преступных схем
Президент России Владимир Путин призвал МВД обеспечивать экономическую безопасность, защищать бизнес от преступных схем. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T13:53:00+03:00
2025-03-05T13:53:00+03:00
2025-03-05T15:04:00+03:00
владимир путин
россия
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003208611_0:158:3085:1893_1920x0_80_0_0_08d3dcf672f9ff5a5569a59187dc96ff.jpg
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал МВД обеспечивать экономическую безопасность, защищать бизнес от преступных схем."Масштабные долгосрочные планы развития России требуют надежного обеспечения экономической безопасности. А значит, (должна идти - ред.) системная работа по очищению отраслей экономики и финансового сектора от криминала, от схем отмывания преступных доходов. Нельзя снижать темп в борьбе и с любыми коррупционными проявлениями", - сказал Путин во время расширенного заседания коллегии МВД.
https://ria.ru/20250305/putin-2003195857.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003208611_0:0:2718:2038_1920x0_80_0_0_9fe4b19fb6b6a8e38a390df1672e5963.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, экономика
Владимир Путин, Россия, Экономика
Путин призвал МВД защищать бизнес от преступных схем
Путин призвал МВД обеспечивать экономическую безопасность