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Путин призвал МВД защищать бизнес от преступных схем - РИА Новости, 05.03.2025
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13:53 05.03.2025 (обновлено: 15:04 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/putin-2003194621.html
Путин призвал МВД защищать бизнес от преступных схем
Путин призвал МВД защищать бизнес от преступных схем - РИА Новости, 05.03.2025
Путин призвал МВД защищать бизнес от преступных схем
Президент России Владимир Путин призвал МВД обеспечивать экономическую безопасность, защищать бизнес от преступных схем. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T13:53:00+03:00
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владимир путин
россия
экономика
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал МВД обеспечивать экономическую безопасность, защищать бизнес от преступных схем."Масштабные долгосрочные планы развития России требуют надежного обеспечения экономической безопасности. А значит, (должна идти - ред.) системная работа по очищению отраслей экономики и финансового сектора от криминала, от схем отмывания преступных доходов. Нельзя снижать темп в борьбе и с любыми коррупционными проявлениями", - сказал Путин во время расширенного заседания коллегии МВД.
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владимир путин, россия, экономика
Владимир Путин, Россия, Экономика
Путин призвал МВД защищать бизнес от преступных схем

Путин призвал МВД обеспечивать экономическую безопасность

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ. 5 марта 2025
Президент РФ Владимир Путин выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ. 5 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ. 5 марта 2025
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал МВД обеспечивать экономическую безопасность, защищать бизнес от преступных схем.
"Масштабные долгосрочные планы развития России требуют надежного обеспечения экономической безопасности. А значит, (должна идти - ред.) системная работа по очищению отраслей экономики и финансового сектора от криминала, от схем отмывания преступных доходов. Нельзя снижать темп в борьбе и с любыми коррупционными проявлениями", - сказал Путин во время расширенного заседания коллегии МВД.
Президент РФ Владимир Путин выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ. 5 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Перед МВД стоят колоссальные задачи, заявил Путин
13:56
 
Владимир ПутинРоссияЭкономика
 
 
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