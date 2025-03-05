https://ria.ru/20250305/putin-2003193493.html

Путин потребовал пресекать каналы нелегальной миграции

Путин потребовал пресекать каналы нелегальной миграции - РИА Новости, 05.03.2025

Путин потребовал пресекать каналы нелегальной миграции

Президент России Владимир Путин потребовал от МВД РФ пресекать каналы нелегальной миграции, а также активнее использовать современные инструменты миграционного... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T13:50:00+03:00

2025-03-05T13:50:00+03:00

2025-03-05T14:23:00+03:00

владимир путин

россия

безопасность

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин потребовал от МВД РФ пресекать каналы нелегальной миграции, а также активнее использовать современные инструменты миграционного контроля."Серьезные задачи стоят перед МВД в миграционной сфере. Приоритет здесь – безопасность общества и граждан, сбережение нашей культурной идентичности. Необходимо пресекать каналы нелегальной миграции, активнее использовать современные инструменты миграционного контроля. Все поручения на этот счет уже даны", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии МВД России.

https://ria.ru/20250305/putin-2003197273.html

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Путин: "Необходимо пресекать каналы нелегальной миграции" Путин: "Необходимо пресекать каналы нелегальной миграции" 2025-03-05T13:50 true PT0M15S

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владимир путин, россия, безопасность