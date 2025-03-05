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Путин потребовал пресекать каналы нелегальной миграции - РИА Новости, 05.03.2025
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13:50 05.03.2025 (обновлено: 14:23 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/putin-2003193493.html
Путин потребовал пресекать каналы нелегальной миграции
Путин потребовал пресекать каналы нелегальной миграции - РИА Новости, 05.03.2025
Путин потребовал пресекать каналы нелегальной миграции
Президент России Владимир Путин потребовал от МВД РФ пресекать каналы нелегальной миграции, а также активнее использовать современные инструменты миграционного... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T13:50:00+03:00
2025-03-05T14:23:00+03:00
владимир путин
россия
безопасность
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин потребовал от МВД РФ пресекать каналы нелегальной миграции, а также активнее использовать современные инструменты миграционного контроля."Серьезные задачи стоят перед МВД в миграционной сфере. Приоритет здесь – безопасность общества и граждан, сбережение нашей культурной идентичности. Необходимо пресекать каналы нелегальной миграции, активнее использовать современные инструменты миграционного контроля. Все поручения на этот счет уже даны", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии МВД России.
https://ria.ru/20250305/putin-2003197273.html
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Путин: "Необходимо пресекать каналы нелегальной миграции"
Путин: "Необходимо пресекать каналы нелегальной миграции"
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владимир путин, россия, безопасность
Владимир Путин, Россия, Безопасность
Путин потребовал пресекать каналы нелегальной миграции

Путин поручил МВД использовать современные механизмы миграционного контроля

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин потребовал от МВД РФ пресекать каналы нелегальной миграции, а также активнее использовать современные инструменты миграционного контроля.
"Серьезные задачи стоят перед МВД в миграционной сфере. Приоритет здесь – безопасность общества и граждан, сбережение нашей культурной идентичности. Необходимо пресекать каналы нелегальной миграции, активнее использовать современные инструменты миграционного контроля. Все поручения на этот счет уже даны", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии МВД России.
Президент РФ Владимир Путин выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ. 5 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Путин призвал МВД к жесткой реакции на преступления на религиозной почве
13:59
 
Владимир ПутинРоссияБезопасность
 
 
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