https://ria.ru/20250305/putin-2003192831.html
Путин рассказал о паспортизации жителей новых регионов
Путин рассказал о паспортизации жителей новых регионов - РИА Новости, 05.03.2025
Путин рассказал о паспортизации жителей новых регионов
Практически все жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в прошлом году получили паспорта, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T13:48:00+03:00
2025-03-05T13:48:00+03:00
2025-03-05T13:55:00+03:00
россия
общество
владимир путин
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Практически все жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в прошлом году получили паспорта, сообщил президент России Владимир Путин."В прошлом году практически в полном объеме завершена паспортизация жителей освобожденных районов Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии МВД России.
https://realty.ria.ru/20250304/reestr-2003036660.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, владимир путин
Россия, Общество, Владимир Путин
Путин рассказал о паспортизации жителей новых регионов
Путин: паспортизацию в новых регионах в 2024 году завершили почти полностью