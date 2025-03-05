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Путин рассказал о паспортизации жителей новых регионов - РИА Новости, 05.03.2025
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13:48 05.03.2025 (обновлено: 13:55 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/putin-2003192831.html
Путин рассказал о паспортизации жителей новых регионов
Путин рассказал о паспортизации жителей новых регионов - РИА Новости, 05.03.2025
Путин рассказал о паспортизации жителей новых регионов
Практически все жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в прошлом году получили паспорта, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T13:48:00+03:00
2025-03-05T13:55:00+03:00
россия
общество
владимир путин
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Практически все жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в прошлом году получили паспорта, сообщил президент России Владимир Путин."В прошлом году практически в полном объеме завершена паспортизация жителей освобожденных районов Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии МВД России.
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россия, общество, владимир путин
Россия, Общество, Владимир Путин
Путин рассказал о паспортизации жителей новых регионов

Путин: паспортизацию в новых регионах в 2024 году завершили почти полностью

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПаспорт
Паспорт - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Практически все жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в прошлом году получили паспорта, сообщил президент России Владимир Путин.
"В прошлом году практически в полном объеме завершена паспортизация жителей освобожденных районов Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии МВД России.
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