https://ria.ru/20250305/putin-2003192831.html

Путин рассказал о паспортизации жителей новых регионов

Путин рассказал о паспортизации жителей новых регионов - РИА Новости, 05.03.2025

Путин рассказал о паспортизации жителей новых регионов

Практически все жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в прошлом году получили паспорта, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T13:48:00+03:00

2025-03-05T13:48:00+03:00

2025-03-05T13:55:00+03:00

россия

общество

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808564342_0:121:3212:1928_1920x0_80_0_0_ed2d63470c707779f0ce40a6f1473254.jpg

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Практически все жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в прошлом году получили паспорта, сообщил президент России Владимир Путин."В прошлом году практически в полном объеме завершена паспортизация жителей освобожденных районов Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии МВД России.

https://realty.ria.ru/20250304/reestr-2003036660.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, общество, владимир путин