https://ria.ru/20250305/putin-2003192195.html
Путин отметил работу сотрудников МВД, служащих в приграничье
Путин отметил работу сотрудников МВД, служащих в приграничье - РИА Новости, 05.03.2025
Путин отметил работу сотрудников МВД, служащих в приграничье
Президент РФ Владимир Путин особо отметил работу сотрудников МВД, которые несут службу в приграничье и новых регионах. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T13:46:00+03:00
2025-03-05T13:46:00+03:00
2025-03-05T14:06:00+03:00
владимир путин
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин особо отметил работу сотрудников МВД, которые несут службу в приграничье и новых регионах."Особо отмечу тех, кто несет службу на Донбассе, в Новороссии, в Курской области. В сложных условиях вы работали достойно и профессионально. Делали все, чтобы помочь людям защитить правопорядок, обеспечить ритмичную, каждодневную работу территориальных подразделений. А нагрузка у них большая", - сказал Путин в ходе расширенного заседания коллегии МВД России.
https://ria.ru/20250305/putin-2003197677.html
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владимир путин, россия, донбасс, новороссия, безопасность
Владимир Путин, Россия, Донбасс, Новороссия, Безопасность
Путин отметил работу сотрудников МВД, служащих в приграничье
Путин отметил работу сотрудников МВД, служащих в приграничье и новых регионах