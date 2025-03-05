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Путин встретится с избранным президентом Абхазии в среду

Путин встретится с избранным президентом Абхазии в среду - РИА Новости, 05.03.2025

Путин встретится с избранным президентом Абхазии в среду

Президент России Владимир Путин в среду планирует встретиться в Кремле с избранным президентом Абхазии Бадрой Гунбой, сообщил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T12:21:00+03:00

2025-03-05T12:21:00+03:00

2025-03-05T12:33:00+03:00

политика

абхазия

россия

владимир путин

бадра гунба

дмитрий песков

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду планирует встретиться в Кремле с избранным президентом Абхазии Бадрой Гунбой, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Во второй половине дня мы ожидаем, что в Кремле состоится встреча Путина с избранным президентом Абхазии Гунбой", - сказал Песков журналистам.Он также добавил, что Путин в среду в режиме видеоконференции проведет совещание с членами кабмина РФ."В Кремле Путин планирует провести сегодня совещание с членами правительства в режиме ВКС. Путин обсудит в качестве профильной темы меры по борьбе с телефонным и интернет мошенничеством", - отметил Песков.Пресс-секретарь президента РФ рассказал, что на совещании с докладами выступят вице-премьер Дмитрий Григоренко, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, генпрокурор РФ Игорь Краснов и глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

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политика, абхазия, россия, владимир путин, бадра гунба, дмитрий песков