https://ria.ru/20250305/putin-2003170338.html
Путин встретится с избранным президентом Абхазии в среду
Путин встретится с избранным президентом Абхазии в среду - РИА Новости, 05.03.2025
Путин встретится с избранным президентом Абхазии в среду
Президент России Владимир Путин в среду планирует встретиться в Кремле с избранным президентом Абхазии Бадрой Гунбой, сообщил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T12:21:00+03:00
2025-03-05T12:21:00+03:00
2025-03-05T12:33:00+03:00
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бадра гунба
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду планирует встретиться в Кремле с избранным президентом Абхазии Бадрой Гунбой, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Во второй половине дня мы ожидаем, что в Кремле состоится встреча Путина с избранным президентом Абхазии Гунбой", - сказал Песков журналистам.Он также добавил, что Путин в среду в режиме видеоконференции проведет совещание с членами кабмина РФ."В Кремле Путин планирует провести сегодня совещание с членами правительства в режиме ВКС. Путин обсудит в качестве профильной темы меры по борьбе с телефонным и интернет мошенничеством", - отметил Песков.Пресс-секретарь президента РФ рассказал, что на совещании с докладами выступят вице-премьер Дмитрий Григоренко, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, генпрокурор РФ Игорь Краснов и глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.
https://ria.ru/20241212/abkhaziya-1988746193.html
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политика, абхазия, россия, владимир путин, бадра гунба, дмитрий песков
Политика, Абхазия, Россия, Владимир Путин, Бадра Гунба, Дмитрий Песков
Путин встретится с избранным президентом Абхазии в среду
Путин встретится с избранным президентом Абхазии Гунбой в среду
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду планирует встретиться в Кремле с избранным президентом Абхазии Бадрой Гунбой, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Во второй половине дня мы ожидаем, что в Кремле состоится встреча Путина
с избранным президентом Абхазии Гунбой
", - сказал Песков
журналистам.
Он также добавил, что Путин в среду в режиме видеоконференции проведет совещание с членами кабмина РФ.
"В Кремле Путин планирует провести сегодня совещание с членами правительства в режиме ВКС. Путин обсудит в качестве профильной темы меры по борьбе с телефонным и интернет мошенничеством", - отметил Песков.
Пресс-секретарь президента РФ рассказал, что на совещании с докладами выступят вице-премьер Дмитрий Григоренко, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, генпрокурор РФ Игорь Краснов и глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.