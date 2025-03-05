https://ria.ru/20250305/putin-2003095778.html

Лукашенко рассказал, что Путин обсудил с ним детали переговоров с Трампом

Лукашенко рассказал, что Путин обсудил с ним детали переговоров с Трампом - РИА Новости, 05.03.2025

Лукашенко рассказал, что Путин обсудил с ним детали переговоров с Трампом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что российский лидер Владимир Путин в общих чертах обсудил с ним детали переговоров с бывшим президентом США РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T03:48:00+03:00

2025-03-05T03:48:00+03:00

2025-03-05T03:48:00+03:00

саудовская аравия

белоруссия

сша

александр лукашенко

дональд трамп

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что российский лидер Владимир Путин в общих чертах обсудил с ним детали переговоров с бывшим президентом США Дональдом Трампом и прошедших встреч в Саудовской Аравии. "Только в общих чертах, и по разговору с Трампом, и по переговорам в Саудовской Аравии, а также по теме редкоземельных материалов. Просто общие моменты. Почему? Потому что через неделю мы встретимся в Москве и обсудим все вопросы детально", - заявил Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу, которое тот опубликовал в соцсети X.

https://ria.ru/20250227/lukashenko-2001959145.html

саудовская аравия

белоруссия

сша

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саудовская аравия, белоруссия, сша, александр лукашенко, дональд трамп, владимир путин, в мире