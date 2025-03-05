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Лукашенко рассказал, что Путин обсудил с ним детали переговоров с Трампом
Лукашенко рассказал, что Путин обсудил с ним детали переговоров с Трампом - РИА Новости, 05.03.2025
Лукашенко рассказал, что Путин обсудил с ним детали переговоров с Трампом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что российский лидер Владимир Путин в общих чертах обсудил с ним детали переговоров с бывшим президентом США РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T03:48:00+03:00
2025-03-05T03:48:00+03:00
2025-03-05T03:48:00+03:00
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что российский лидер Владимир Путин в общих чертах обсудил с ним детали переговоров с бывшим президентом США Дональдом Трампом и прошедших встреч в Саудовской Аравии. "Только в общих чертах, и по разговору с Трампом, и по переговорам в Саудовской Аравии, а также по теме редкоземельных материалов. Просто общие моменты. Почему? Потому что через неделю мы встретимся в Москве и обсудим все вопросы детально", - заявил Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу, которое тот опубликовал в соцсети X.
https://ria.ru/20250227/lukashenko-2001959145.html
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саудовская аравия, белоруссия, сша, александр лукашенко, дональд трамп, владимир путин, в мире
Саудовская Аравия, Белоруссия, США, Александр Лукашенко, Дональд Трамп, Владимир Путин, В мире
Лукашенко рассказал, что Путин обсудил с ним детали переговоров с Трампом
Лукашенко рассказал, что Путин в общих чертах обсудил с ним переговоры с Трампом