https://ria.ru/20250305/proverka-2003084375.html

В России пройдет проверка систем оповещения

В России пройдет проверка систем оповещения - РИА Новости, 05.03.2025

В России пройдет проверка систем оповещения

Сирены и громкоговорители в среду включат в регионах России, а на телеканалах и на радио пройдет сигнал "Внимание всем". РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T00:24:00+03:00

2025-03-05T00:24:00+03:00

2025-03-05T00:24:00+03:00

общество

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Сирены и громкоговорители в среду включат в регионах России, а на телеканалах и на радио пройдет сигнал "Внимание всем". Как сообщило МЧС РФ в своем Telegram-канале, "пятого марта в регионах страны зазвучат электросирены и громкоговорители, в эфире общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов пройдет сигнал "Внимание всем!". Как пояснили в ведомстве, специалисты проверяют системы оповещения, которые предназначены для предупреждения населения при угрозе или возникновении ЧС природного и техногенного характера, дважды в год. В МЧС призвали граждан не волноваться и сохранять спокойствие.

https://ria.ru/20250303/sireny-2002744135.html

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общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)