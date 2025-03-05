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ГД приняла в I чтении проект о запрете на участие иноагентов в образовании
ГД приняла в I чтении проект о запрете на участие иноагентов в образовании - РИА Новости, 05.03.2025
ГД приняла в I чтении проект о запрете на участие иноагентов в образовании
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении проект о запрете на участие иноагентов в образовании и просвещении в РФ. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T17:13:00+03:00
2025-03-05T17:13:00+03:00
2025-03-05T17:15:00+03:00
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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении проект о запрете на участие иноагентов в образовании и просвещении в РФ.Проектом запрещается иноагентам осуществлять просветительскую деятельность для всех граждан в РФ, при этом если образовательная организация будет признана иноагентом, действие ее лицензии должно быть прекращено.Также иностранные агенты и организации, признанные таковыми, не смогут осуществлять просветительскую и образовательную деятельность соответственно.Проектом вводится, что лицензирующий орган принимает решение о возврате соискателю лицензии или лицензиату заявления и прилагаемых к нему документов с мотивированным обоснованием причин возврата наряду с установленными законодательством РФ о лицензировании отдельных видов деятельности случаями при наличии у соискателя статуса иноагента. При этом предлагается установить, что иноагент не сможет осуществлять педагогическую деятельность в государственных и муниципальных образовательных учреждениях.Также вводится запрет иноагентам получать статус социально ориентированных некоммерческих организаций и запрет получать муниципальную поддержку.
https://ria.ru/20250305/gosduma-2003084130.html
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общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
ГД приняла в I чтении проект о запрете на участие иноагентов в образовании
Госдума приняла в I чтении проект о запрете на участие иноагентов в образовании