https://ria.ru/20250305/pro-2003298502.html

В США рассказали о планах по созданию ПРО "Золотой купол"

В США рассказали о планах по созданию ПРО "Золотой купол" - РИА Новости, 05.03.2025

В США рассказали о планах по созданию ПРО "Золотой купол"

Вице-командир космических операций в космических силах США, генерал Майкл Гутлайн заявил, что обещанное президентом США Дональдом Трампом ПРО "Золотой купол" в... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T21:19:00+03:00

2025-03-05T21:19:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Вице-командир космических операций в космических силах США, генерал Майкл Гутлайн заявил, что обещанное президентом США Дональдом Трампом ПРО "Золотой купол" в стадии планирования, военные к концу марта отчитаются Белому дому о своих предложениях. "С точки зрения планирования, мы полностью в режиме планирования. Мы отчитываемся перед Белым домом к концу месяца о своих мыслях. Много времени мы проводим, обсуждая архитектуру, как могут выглядеть разные уровни архитектуры от различных угроз, от которых мы хотим защитить США", - заявил Гутлайн на мероприятии института Рейгана. Он отметил, что разработкой системы ПРО "Золотой купол" займутся несколько организаций в рамках американского минобороны.Как заявил высокопоставленный военный на мероприятии института Рейгана, в космических силах обсуждают, какие организации нужно вовлечь в разработку проекта."Работой займется не одна организация, должна быть интеграция нескольких организаций в рамках их различных полномочий. Как это организовать? Какие возможности следует предоставить в портфолио, на чем сфокусироваться для защиты родины?" - перечислил Гутлайн вопросы, по которым совещаются в Пентагоне.Более того, в систему ПРО "Золотой купол" войдут орбитальные возможности по предупреждению о ракетной угрозе."У агентств по противоракетной обороне хорошие возможности для противостояния баллистическим угрозам, опыт успешной интеграции систем, тестов. У космических сил - сенсоры для глобальной осведомленности, сенсоры предупреждения о ракетной атаке системы ракетной защиты на орбите", - заявил Гутлайн на мероприятии института Рейгана. Трансляцию вели организаторы.При этом он признал, что ограничен в комментариях требованием о неразглашении секретной информации. Пока не решено, будут ли отвечать за разработку и ввод в эксплуатацию системы космические силы или другие управления минобороны США, добавил генерал.В ходе предвыборной кампании Трамп обещал создать современную противоракетную систему США. Ранее он называл систему "Железный купол", но в ходе обращения к конгрессу использовал словосочетание "Золотой купол". До конца марта в Белый дом должно быть доложено о предложениях по проекту.

https://ria.ru/20250305/ukraina-2003295667.html

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в мире, сша, дональд трамп, министерство обороны сша, пентагон