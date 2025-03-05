https://ria.ru/20250305/privolnoe-2003166799.html

Российские войска освободили село Привольное в Донбассе

Российские войска освободили село Привольное в Донбассе - РИА Новости, 05.03.2025

Российские войска освободили село Привольное в Донбассе

Российские войска взяли под контроль село Привольное в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T12:06:00+03:00

2025-03-05T12:06:00+03:00

2025-03-05T13:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

донбасс

привольное

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/18/1990979975_0:160:2922:1804_1920x0_80_0_0_c846ddb7c4ae1e422d4f95fb4477b6e6.jpg

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Привольное в ДНР, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Привольное Донецкой Народной Республики", — отмечается в сводке.Кроме того, бойцы "Востока" нанесли поражение трем механизированным и егерской бригадам, штурмовому полку ВСУ, двум бригадам теробороны и бригаде Нацгвардии Украины в районах Камышевахи, Богатыря, Федоровки, Искры, Днепроэнергии, Новополя, Бурлацкого в ДНР, Январского в Днепропетровской области и Гуляйполя в Запорожской.Потери украинских войск в зоне ответственности группировки составили:

https://ria.ru/20250305/poslanie-2003168354.html

россия

донбасс

привольное

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, донбасс, привольное