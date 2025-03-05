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Российские войска освободили село Привольное в Донбассе - РИА Новости, 05.03.2025
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12:06 05.03.2025 (обновлено: 13:46 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/privolnoe-2003166799.html
Российские войска освободили село Привольное в Донбассе
Российские войска освободили село Привольное в Донбассе - РИА Новости, 05.03.2025
Российские войска освободили село Привольное в Донбассе
Российские войска взяли под контроль село Привольное в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T12:06:00+03:00
2025-03-05T13:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донбасс
привольное
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Привольное в ДНР, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Привольное Донецкой Народной Республики", — отмечается в сводке.Кроме того, бойцы "Востока" нанесли поражение трем механизированным и егерской бригадам, штурмовому полку ВСУ, двум бригадам теробороны и бригаде Нацгвардии Украины в районах Камышевахи, Богатыря, Федоровки, Искры, Днепроэнергии, Новополя, Бурлацкого в ДНР, Январского в Днепропетровской области и Гуляйполя в Запорожской.Потери украинских войск в зоне ответственности группировки составили:
https://ria.ru/20250305/poslanie-2003168354.html
россия
донбасс
привольное
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россия, донбасс, привольное
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донбасс, Привольное
Российские войска освободили село Привольное в Донбассе

Минобороны заявило об освобождении населенного пункта Привольное в Донбассе

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Привольное в ДНР, сообщило Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Привольное Донецкой Народной Республики", — отмечается в сводке.

Привольное — небольшое село к северо-западу от Великой Новоселки, в западной части ДНР. Его освобождение позволяет продвигаться к соседнему населенному пункту Вольное Поле, расположенному в километре к западу на дороге Новоселка — Шевченко.

© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Восток" освободили село Привольное в ДНР
Подразделения группировки войск Восток освободили село Привольное в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Восток" освободили село Привольное в ДНР
Кроме того, бойцы "Востока" нанесли поражение трем механизированным и егерской бригадам, штурмовому полку ВСУ, двум бригадам теробороны и бригаде Нацгвардии Украины в районах Камышевахи, Богатыря, Федоровки, Искры, Днепроэнергии, Новополя, Бурлацкого в ДНР, Январского в Днепропетровской области и Гуляйполя в Запорожской.
Потери украинских войск в зоне ответственности группировки составили:
  • примерно 175 солдат убитыми и ранеными;
  • танк;
  • боевая бронемашина;
  • четыре автомобиля;
  • четыре орудия полевой артиллерии, в том числе американская САУ Paladin и польская Krab.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонбассПривольное
 
 
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