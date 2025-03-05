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Российские войска освободили село Привольное в Донбассе
Российские войска освободили село Привольное в Донбассе - РИА Новости, 05.03.2025
Российские войска освободили село Привольное в Донбассе
Российские войска взяли под контроль село Привольное в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T12:06:00+03:00
2025-03-05T12:06:00+03:00
2025-03-05T13:46:00+03:00
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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Привольное в ДНР, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Привольное Донецкой Народной Республики", — отмечается в сводке.Кроме того, бойцы "Востока" нанесли поражение трем механизированным и егерской бригадам, штурмовому полку ВСУ, двум бригадам теробороны и бригаде Нацгвардии Украины в районах Камышевахи, Богатыря, Федоровки, Искры, Днепроэнергии, Новополя, Бурлацкого в ДНР, Январского в Днепропетровской области и Гуляйполя в Запорожской.Потери украинских войск в зоне ответственности группировки составили:
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донбасс, привольное
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донбасс, Привольное
Российские войска освободили село Привольное в Донбассе
Минобороны заявило об освобождении населенного пункта Привольное в Донбассе
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости.
Российские войска взяли под контроль село Привольное в ДНР, сообщило Минобороны
.
"Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Привольное Донецкой Народной Республики", — отмечается в сводке.
Привольное — небольшое село к северо-западу от Великой Новоселки, в западной части ДНР. Его освобождение позволяет продвигаться к соседнему населенному пункту Вольное Поле, расположенному в километре к западу на дороге Новоселка — Шевченко.
Кроме того, бойцы "Востока" нанесли поражение трем механизированным и егерской бригадам, штурмовому полку ВСУ, двум бригадам теробороны и бригаде Нацгвардии Украины в районах Камышевахи, Богатыря, Федоровки, Искры, Днепроэнергии, Новополя, Бурлацкого в ДНР, Январского в Днепропетровской области и Гуляйполя в Запорожской.
Потери украинских войск в зоне ответственности группировки составили:
- примерно 175 солдат убитыми и ранеными;
- танк;
- боевая бронемашина;
- четыре автомобиля;
- четыре орудия полевой артиллерии, в том числе американская САУ Paladin и польская Krab.