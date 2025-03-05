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Лукашенко заявил, что направил бы войска на защиту Москвы от Пригожина
Лукашенко заявил, что направил бы войска на защиту Москвы от Пригожина - РИА Новости, 05.03.2025
Лукашенко заявил, что направил бы войска на защиту Москвы от Пригожина
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что направил бы самые боеспособные части защищать Москву, если бы основатель "Вагнера" Евгений Пригожин не... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T04:44:00+03:00
2025-03-05T04:44:00+03:00
2025-03-05T04:44:00+03:00
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МИНСК, 5 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что направил бы самые боеспособные части защищать Москву, если бы основатель "Вагнера" Евгений Пригожин не согласился остановиться. "Когда он (Пригожин – ред.) вышел из Ростова, мы с ним переговорили. Я детали (говорить – ред.) не буду, это отдельный большой разговор. Я понял, что ситуация серьезная. Я ему не сразу сказал о своих действиях, я его попросил – дай я подумаю и тебе позвоню и скажу, что мы можем сделать. И когда я собрал всю информацию, я решил, что должен решать. Если Женя Пригожин не согласится с моей точкой зрения переговоров, я вынужден буду поднять свои самые боеспособные части и направить их на защиту Москвы", - сказал он в интервью американскому блогеру Марио Науфалу. По словам Лукашенко, он позвонил президенту России Владимиру Путину и попросил прислать самолеты, чтобы перебросить белорусские спецподразделения под Москву для защиты российской столицы.
https://ria.ru/20240819/lukashenko-1967195138.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, москва, белоруссия, александр лукашенко, евгений пригожин, владимир путин
В мире, Москва, Белоруссия, Александр Лукашенко, Евгений Пригожин, Владимир Путин
Лукашенко заявил, что направил бы войска на защиту Москвы от Пригожина
Лукашенко заявил, что направил бы лучшие войска на защиту Москвы от Пригожина