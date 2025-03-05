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Министра труда Северной Осетии признали виновной в превышении полномочий - РИА Новости, 05.03.2025
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10:28 05.03.2025 (обновлено: 10:34 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/prigovor-2003144070.html
Министра труда Северной Осетии признали виновной в превышении полномочий
Министра труда Северной Осетии признали виновной в превышении полномочий - РИА Новости, 05.03.2025
Министра труда Северной Осетии признали виновной в превышении полномочий
Суд признал виновной министра труда и соцразвития Северной Осетии Алину Айдарову в превышении должностных полномочий и приговорил ее к трем годам условно,... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T10:28:00+03:00
2025-03-05T10:34:00+03:00
происшествия
республика северная осетия - алания
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ПЯТИГОРСК, 5 мар - РИА Новости. Суд признал виновной министра труда и соцразвития Северной Осетии Алину Айдарову в превышении должностных полномочий и приговорил ее к трем годам условно, сообщает пресс-служба прокуратуры региона."Ленинский районный суд Владикавказа вынес приговор по уголовному делу в отношении министра труда и социального развития РСО-Алания. Она признана виновной по п. "г" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий группой лиц по предварительному сговору)… Суд приговорил виновную к наказанию в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком в 1 год, с лишением права занимать государственные должности субъекта Российской Федерации на срок 1 год", – говорится в сообщении.Суд установил, что обвиняемая вступила в преступный сговор с предпринимателем и должностными лицами подведомственных ей учреждений с целью заключения госконтрактов без реализации конкурентных процедур. Так с января 2022 по май 2023 года с единственным поставщиком были заключены контракты и договоры на закупку подарочных комплектов для семей с новорожденными детьми на 50 миллионов рублей.Айдарову арестовали в сентябре 2024 года.
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происшествия, республика северная осетия - алания
Происшествия, Республика Северная Осетия - Алания
Министра труда Северной Осетии признали виновной в превышении полномочий

Министр труда Северной Осетии Айдарова получила три года условно

© Фото : Алина Айдарова/TelegramАлина Айдарова
Алина Айдарова - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© Фото : Алина Айдарова/Telegram
Алина Айдарова. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 5 мар - РИА Новости. Суд признал виновной министра труда и соцразвития Северной Осетии Алину Айдарову в превышении должностных полномочий и приговорил ее к трем годам условно, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
"Ленинский районный суд Владикавказа вынес приговор по уголовному делу в отношении министра труда и социального развития РСО-Алания. Она признана виновной по п. "г" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий группой лиц по предварительному сговору)… Суд приговорил виновную к наказанию в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком в 1 год, с лишением права занимать государственные должности субъекта Российской Федерации на срок 1 год", – говорится в сообщении.
Суд установил, что обвиняемая вступила в преступный сговор с предпринимателем и должностными лицами подведомственных ей учреждений с целью заключения госконтрактов без реализации конкурентных процедур. Так с января 2022 по май 2023 года с единственным поставщиком были заключены контракты и договоры на закупку подарочных комплектов для семей с новорожденными детьми на 50 миллионов рублей.
Айдарову арестовали в сентябре 2024 года.
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