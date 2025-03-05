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Глава МВД заявил о росте числа экстремистских преступлений в 2024 году - РИА Новости, 05.03.2025
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14:12 05.03.2025 (обновлено: 14:25 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/prestupleniya-2003200016.html
Глава МВД заявил о росте числа экстремистских преступлений в 2024 году
Глава МВД заявил о росте числа экстремистских преступлений в 2024 году - РИА Новости, 05.03.2025
Глава МВД заявил о росте числа экстремистских преступлений в 2024 году
Число экстремистских преступлений в России в 2024 году возросло на четверть, пресечено 86 инцидентов на этнической почве, сообщил на заседании итоговой коллегии РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T14:12:00+03:00
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россия
происшествия
владимир колокольцев
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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Число экстремистских преступлений в России в 2024 году возросло на четверть, пресечено 86 инцидентов на этнической почве, сообщил на заседании итоговой коллегии глава МВД РФ Владимир Колокольцев."В прошлом году количество преступлений (экстремистской - ред.) направленности, выявленных органами внутренних дел, возросло на четверть. С Федеральным агентством по делам национальностей пресечено и локализовано 86 инцидентов, имевших конфликтный потенциал на этнической почве", - сказал он.Колокольцев добавил, что в прошлом году также установили лиц, причастных к 130 фактам распространения заведомо ложной информации и дискредитации ВС РФ."Привлечены к ответственности 180 человек, совершивших посягательства на административные здания и объекты транспорта", - сообщил он.
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россия, происшествия, владимир колокольцев
Россия, Происшествия, Владимир Колокольцев
Глава МВД заявил о росте числа экстремистских преступлений в 2024 году

Колокольцев заявил о росте на четверть экстремистских преступлений в 2024 году

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМинистр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Число экстремистских преступлений в России в 2024 году возросло на четверть, пресечено 86 инцидентов на этнической почве, сообщил на заседании итоговой коллегии глава МВД РФ Владимир Колокольцев.
"В прошлом году количество преступлений (экстремистской - ред.) направленности, выявленных органами внутренних дел, возросло на четверть. С Федеральным агентством по делам национальностей пресечено и локализовано 86 инцидентов, имевших конфликтный потенциал на этнической почве", - сказал он.
Колокольцев добавил, что в прошлом году также установили лиц, причастных к 130 фактам распространения заведомо ложной информации и дискредитации ВС РФ.
"Привлечены к ответственности 180 человек, совершивших посягательства на административные здания и объекты транспорта", - сообщил он.
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