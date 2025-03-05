https://ria.ru/20250305/prestupleniya-2003200016.html

Глава МВД заявил о росте числа экстремистских преступлений в 2024 году

Глава МВД заявил о росте числа экстремистских преступлений в 2024 году - РИА Новости, 05.03.2025

Глава МВД заявил о росте числа экстремистских преступлений в 2024 году

Число экстремистских преступлений в России в 2024 году возросло на четверть, пресечено 86 инцидентов на этнической почве, сообщил на заседании итоговой коллегии РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T14:12:00+03:00

2025-03-05T14:12:00+03:00

2025-03-05T14:25:00+03:00

россия

происшествия

владимир колокольцев

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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Число экстремистских преступлений в России в 2024 году возросло на четверть, пресечено 86 инцидентов на этнической почве, сообщил на заседании итоговой коллегии глава МВД РФ Владимир Колокольцев."В прошлом году количество преступлений (экстремистской - ред.) направленности, выявленных органами внутренних дел, возросло на четверть. С Федеральным агентством по делам национальностей пресечено и локализовано 86 инцидентов, имевших конфликтный потенциал на этнической почве", - сказал он.Колокольцев добавил, что в прошлом году также установили лиц, причастных к 130 фактам распространения заведомо ложной информации и дискредитации ВС РФ."Привлечены к ответственности 180 человек, совершивших посягательства на административные здания и объекты транспорта", - сообщил он.

https://ria.ru/20250225/sud-2001397439.html

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россия, происшествия, владимир колокольцев