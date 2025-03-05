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Премьер Британии помог Зеленскому проглотить гордость, сообщает Telegraph - РИА Новости, 05.03.2025
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12:13 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/premer-2003168143.html
Премьер Британии помог Зеленскому проглотить гордость, сообщает Telegraph
Премьер Британии помог Зеленскому проглотить гордость, сообщает Telegraph - РИА Новости, 05.03.2025
Премьер Британии помог Зеленскому проглотить гордость, сообщает Telegraph
Премьер Великобритании Кир Стармер помог убедить Владимира Зеленского "проглотить гордость" для восстановления контактов между Украиной и США, сообщив ему... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T12:13:00+03:00
2025-03-05T12:13:00+03:00
в мире
сша
великобритания
украина
владимир зеленский
дональд трамп
кир стармер
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Премьер Великобритании Кир Стармер помог убедить Владимира Зеленского "проглотить гордость" для восстановления контактов между Украиной и США, сообщив ему "суровую правду", пишет газета Telegraph. Во вторник Зеленский в соцсети X после перепалки с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме написал, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее. Телеканал Sky News со ссылкой на официального представителя Стармера сообщил, что глава киевского режима провел телефонный разговор с британским премьером перед тем, как попытался принести извинения американскому лидеру. "Стармер помог убедить украинского президента проглотить гордость и предложить оливковую ветвь своему американскому коллеге после их публичного спора в Овальном кабинете на прошлой неделе. Премьер говорил с Зеленским во вторник, чтобы донести до него "суровую правду" и дать совет, что должен услышать Трамп, прежде чем переговоры возобновятся", - говорится в статье издания. По данным газеты, Великобритания и европейские союзники опирались на теплые отношения с Зеленским, чтобы сообщить ему "суровую правду". В материале отмечается, что европейские страны оказывали на главу киевского режима давление, чтобы он принес извинения после перепалки в Белом доме. "Как полагали в правительстве (Великобритании - ред.), нужно было срочно подвести черту под спором, однако в правительстве есть опасения, что твита Зеленского будет недостаточно на фоне ужесточения позиции в Вашингтоне", - приводит логику британских властей издание. Как уточняет Telegraph, руководство в Лондоне, вероятно, посоветовало Зеленскому сделать больше для выражения благодарности США. Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и разделены океаном. В итоге, украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон 2 марта заявил, что Зеленскому нужно "прийти в себя" и вернуться за стол переговоров, в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
https://ria.ru/20250305/medvedev-2003157635.html
https://ria.ru/20250305/britaniya-2003105287.html
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в мире, сша, великобритания, украина, владимир зеленский, дональд трамп, кир стармер
В мире, США, Великобритания, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Кир Стармер
Премьер Британии помог Зеленскому проглотить гордость, сообщает Telegraph

Telegraph: премьер Британии Стармер помог Зеленскому извиниться перед Трампом

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Премьер Великобритании Кир Стармер помог убедить Владимира Зеленского "проглотить гордость" для восстановления контактов между Украиной и США, сообщив ему "суровую правду", пишет газета Telegraph.
Во вторник Зеленский в соцсети X после перепалки с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме написал, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее. Телеканал Sky News со ссылкой на официального представителя Стармера сообщил, что глава киевского режима провел телефонный разговор с британским премьером перед тем, как попытался принести извинения американскому лидеру.
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"Стармер помог убедить украинского президента проглотить гордость и предложить оливковую ветвь своему американскому коллеге после их публичного спора в Овальном кабинете на прошлой неделе. Премьер говорил с Зеленским во вторник, чтобы донести до него "суровую правду" и дать совет, что должен услышать Трамп, прежде чем переговоры возобновятся", - говорится в статье издания.
По данным газеты, Великобритания и европейские союзники опирались на теплые отношения с Зеленским, чтобы сообщить ему "суровую правду". В материале отмечается, что европейские страны оказывали на главу киевского режима давление, чтобы он принес извинения после перепалки в Белом доме.
"Как полагали в правительстве (Великобритании - ред.), нужно было срочно подвести черту под спором, однако в правительстве есть опасения, что твита Зеленского будет недостаточно на фоне ужесточения позиции в Вашингтоне", - приводит логику британских властей издание.
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Как уточняет Telegraph, руководство в Лондоне, вероятно, посоветовало Зеленскому сделать больше для выражения благодарности США.
Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и разделены океаном. В итоге, украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон 2 марта заявил, что Зеленскому нужно "прийти в себя" и вернуться за стол переговоров, в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
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