https://ria.ru/20250305/premer-2003168143.html

Премьер Британии помог Зеленскому проглотить гордость, сообщает Telegraph

Премьер Британии помог Зеленскому проглотить гордость, сообщает Telegraph - РИА Новости, 05.03.2025

Премьер Британии помог Зеленскому проглотить гордость, сообщает Telegraph

Премьер Великобритании Кир Стармер помог убедить Владимира Зеленского "проглотить гордость" для восстановления контактов между Украиной и США, сообщив ему... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T12:13:00+03:00

2025-03-05T12:13:00+03:00

2025-03-05T12:13:00+03:00

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владимир зеленский

дональд трамп

кир стармер

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Премьер Великобритании Кир Стармер помог убедить Владимира Зеленского "проглотить гордость" для восстановления контактов между Украиной и США, сообщив ему "суровую правду", пишет газета Telegraph. Во вторник Зеленский в соцсети X после перепалки с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме написал, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее. Телеканал Sky News со ссылкой на официального представителя Стармера сообщил, что глава киевского режима провел телефонный разговор с британским премьером перед тем, как попытался принести извинения американскому лидеру. "Стармер помог убедить украинского президента проглотить гордость и предложить оливковую ветвь своему американскому коллеге после их публичного спора в Овальном кабинете на прошлой неделе. Премьер говорил с Зеленским во вторник, чтобы донести до него "суровую правду" и дать совет, что должен услышать Трамп, прежде чем переговоры возобновятся", - говорится в статье издания. По данным газеты, Великобритания и европейские союзники опирались на теплые отношения с Зеленским, чтобы сообщить ему "суровую правду". В материале отмечается, что европейские страны оказывали на главу киевского режима давление, чтобы он принес извинения после перепалки в Белом доме. "Как полагали в правительстве (Великобритании - ред.), нужно было срочно подвести черту под спором, однако в правительстве есть опасения, что твита Зеленского будет недостаточно на фоне ужесточения позиции в Вашингтоне", - приводит логику британских властей издание. Как уточняет Telegraph, руководство в Лондоне, вероятно, посоветовало Зеленскому сделать больше для выражения благодарности США. Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и разделены океаном. В итоге, украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон 2 марта заявил, что Зеленскому нужно "прийти в себя" и вернуться за стол переговоров, в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.

https://ria.ru/20250305/medvedev-2003157635.html

https://ria.ru/20250305/britaniya-2003105287.html

https://ria.ru/20250305/tramp-2003142915.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, великобритания, украина, владимир зеленский, дональд трамп, кир стармер