https://ria.ru/20250305/pozhar-2003173776.html

Во Владивостоке загорелись торговые павильоны

Во Владивостоке загорелись торговые павильоны - РИА Новости, 05.03.2025

Во Владивостоке загорелись торговые павильоны

Торговые павильоны горят на рынке во Владивостоке, открытое горение ликвидировано на площади около 80 квадратных метров, погибших и пострадавших нет, сообщает... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T12:34:00+03:00

2025-03-05T12:34:00+03:00

2025-03-05T13:46:00+03:00

владивосток

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 5 мар – РИА Новости. Торговые павильоны горят на рынке во Владивостоке, открытое горение ликвидировано на площади около 80 квадратных метров, погибших и пострадавших нет, сообщает региональный главк МЧС.Ранее в соцсетях распространилось видео пожара: торговые павильоны на рынке заволокло густым дымом, очевидцы утверждали, что якобы горят три павильона. Пожар произошел на одном из самых посещаемых рынков во Владивостоке.По данным ГУ МЧС региона, возгорание торговых павильонов произошло в среду на улице Фадеева."По прибытии пожарных наблюдался густой черный дым, горели павильоны. В настоящее время открытое горение ликвидировано на площади около 80 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении ведомства.Причина пожара и масштаб ущерб устанавливаются.Прокуратура в свою очередь проконтролирует результаты доследственной проверки, оценит полноту мер, принимаемых к соблюдению требований пожарной безопасности на объекте, его эксплуатации по назначению. На место происшествия выехал прокурор района Роман Язвенко, информирует надзорное ведомство.

https://ria.ru/20250305/pozhar-2003120847.html

https://ria.ru/20250303/pozhar-2002840523.html

владивосток

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владивосток, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)