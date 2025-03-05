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Во Владивостоке загорелись торговые павильоны - РИА Новости, 05.03.2025
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12:34 05.03.2025 (обновлено: 13:46 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/pozhar-2003173776.html
Во Владивостоке загорелись торговые павильоны
Во Владивостоке загорелись торговые павильоны - РИА Новости, 05.03.2025
Во Владивостоке загорелись торговые павильоны
Торговые павильоны горят на рынке во Владивостоке, открытое горение ликвидировано на площади около 80 квадратных метров, погибших и пострадавших нет, сообщает... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T12:34:00+03:00
2025-03-05T13:46:00+03:00
владивосток
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 5 мар – РИА Новости. Торговые павильоны горят на рынке во Владивостоке, открытое горение ликвидировано на площади около 80 квадратных метров, погибших и пострадавших нет, сообщает региональный главк МЧС.Ранее в соцсетях распространилось видео пожара: торговые павильоны на рынке заволокло густым дымом, очевидцы утверждали, что якобы горят три павильона. Пожар произошел на одном из самых посещаемых рынков во Владивостоке.По данным ГУ МЧС региона, возгорание торговых павильонов произошло в среду на улице Фадеева."По прибытии пожарных наблюдался густой черный дым, горели павильоны. В настоящее время открытое горение ликвидировано на площади около 80 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении ведомства.Причина пожара и масштаб ущерб устанавливаются.Прокуратура в свою очередь проконтролирует результаты доследственной проверки, оценит полноту мер, принимаемых к соблюдению требований пожарной безопасности на объекте, его эксплуатации по назначению. На место происшествия выехал прокурор района Роман Язвенко, информирует надзорное ведомство.
https://ria.ru/20250305/pozhar-2003120847.html
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владивосток, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Владивосток, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Во Владивостоке загорелись торговые павильоны

Во Владивостоке загорелись торговые павильоны на площади 80 квадратных метров

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС
Сотрудник МЧС - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
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Сотрудник МЧС. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 5 мар – РИА Новости. Торговые павильоны горят на рынке во Владивостоке, открытое горение ликвидировано на площади около 80 квадратных метров, погибших и пострадавших нет, сообщает региональный главк МЧС.
Ранее в соцсетях распространилось видео пожара: торговые павильоны на рынке заволокло густым дымом, очевидцы утверждали, что якобы горят три павильона. Пожар произошел на одном из самых посещаемых рынков во Владивостоке.
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По данным ГУ МЧС региона, возгорание торговых павильонов произошло в среду на улице Фадеева.
"По прибытии пожарных наблюдался густой черный дым, горели павильоны. В настоящее время открытое горение ликвидировано на площади около 80 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении ведомства.
Причина пожара и масштаб ущерб устанавливаются.
Прокуратура в свою очередь проконтролирует результаты доследственной проверки, оценит полноту мер, принимаемых к соблюдению требований пожарной безопасности на объекте, его эксплуатации по назначению. На место происшествия выехал прокурор района Роман Язвенко, информирует надзорное ведомство.
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