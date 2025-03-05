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В Саратовской области при пожаре погибла женщина с ребенком - РИА Новости, 05.03.2025
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08:51 05.03.2025 (обновлено: 12:03 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/pozhar-2003120847.html
В Саратовской области при пожаре погибла женщина с ребенком
В Саратовской области при пожаре погибла женщина с ребенком - РИА Новости, 05.03.2025
В Саратовской области при пожаре погибла женщина с ребенком
Частный дом горел в селе Ивановка Хвалынского района Саратовской области, в результате погибла женщина с ребенком, мужчина и еще один ребенок спаслись, сообщили РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T08:51:00+03:00
2025-03-05T12:03:00+03:00
происшествия
хвалынский район
россия
саратовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 5 мар - РИА Новости. Частный дом горел в селе Ивановка Хвалынского района Саратовской области, в результате погибла женщина с ребенком, мужчина и еще один ребенок спаслись, сообщили в региональных управлениях СК РФ и МЧС РФ. "Проводится доследственная проверка по факту смерти в результате пожара в Хвалынском районе женщины и ее несовершеннолетнего сына. По предварительным данным, 5 марта 2025 года произошло возгорание частного домовладения, расположенного на улице Молодежной села Ивановка Хвалынского района. Прибывшие на вызов пожарные ликвидировали возгорание. После тушения огня были обнаружены тела женщины и ее малолетнего ребенка", - говорится в Telegram-канале регионального следственного управления СК РФ. В пресс-службе ведомства уточнили журналистам, что погибшей женщине было 20 лет, ее сыну - четыре года, при этом 46-летний сожитель погибшей успел вытащить из дома ее двухлетнюю дочь. "Квартира в кирпичном частном доме загорелась этой ночью в селе Ивановка Хвалынского района. Дома на момент ЧП были мужчина, женщина и двое малолетних детей. Мужчине с двухлетней девочкой удалось спастись, они госпитализированы. Тела 20-летней женщины и четырехлетнего малыша обнаружили огнеборцы при ликвидации пожара", - пояснили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС. В ведомстве добавили, что огонь в доме потушен на площади 49 квадратных метров. Для установления обстоятельств и причины пожара на месте работают дознаватели МЧС России и эксперты испытательной пожарной лаборатории. Позднее в пресс-службе областного минздрава уточнили РИА Новости, что пострадавший мужчина после осмотра и полученных рекомендаций продолжит лечение дома. "(Пострадавший) ребенок госпитализирован в одно из лечебных учреждений Балаково, вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме", - сказала собеседница агентства.Прокуратура области в Telegram-канале отмечает, что ведомство организовало проверку по факту гибели людей на пожаре в жилом доме.
https://ria.ru/20250125/volgograd-1995484415.html
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хвалынский район
россия
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происшествия, хвалынский район, россия, саратовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Хвалынский район, Россия, Саратовская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
В Саратовской области при пожаре погибла женщина с ребенком

В Саратовской области при пожаре погибла женщина с четырехлетним сыном

© СУ СК России по Саратовской области/TelegramПоследствия пожара в частном доме в селе Ивановка Хвалынского района Саратовской области. 5 марта 2025
Последствия пожара в частном доме в селе Ивановка Хвалынского района Саратовской области. 5 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© СУ СК России по Саратовской области/Telegram
Последствия пожара в частном доме в селе Ивановка Хвалынского района Саратовской области. 5 марта 2025
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САРАТОВ, 5 мар - РИА Новости. Частный дом горел в селе Ивановка Хвалынского района Саратовской области, в результате погибла женщина с ребенком, мужчина и еще один ребенок спаслись, сообщили в региональных управлениях СК РФ и МЧС РФ.
"Проводится доследственная проверка по факту смерти в результате пожара в Хвалынском районе женщины и ее несовершеннолетнего сына. По предварительным данным, 5 марта 2025 года произошло возгорание частного домовладения, расположенного на улице Молодежной села Ивановка Хвалынского района. Прибывшие на вызов пожарные ликвидировали возгорание. После тушения огня были обнаружены тела женщины и ее малолетнего ребенка", - говорится в Telegram-канале регионального следственного управления СК РФ.
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В пресс-службе ведомства уточнили журналистам, что погибшей женщине было 20 лет, ее сыну - четыре года, при этом 46-летний сожитель погибшей успел вытащить из дома ее двухлетнюю дочь.
"Квартира в кирпичном частном доме загорелась этой ночью в селе Ивановка Хвалынского района. Дома на момент ЧП были мужчина, женщина и двое малолетних детей. Мужчине с двухлетней девочкой удалось спастись, они госпитализированы. Тела 20-летней женщины и четырехлетнего малыша обнаружили огнеборцы при ликвидации пожара", - пояснили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС.
В ведомстве добавили, что огонь в доме потушен на площади 49 квадратных метров. Для установления обстоятельств и причины пожара на месте работают дознаватели МЧС России и эксперты испытательной пожарной лаборатории.
Позднее в пресс-службе областного минздрава уточнили РИА Новости, что пострадавший мужчина после осмотра и полученных рекомендаций продолжит лечение дома. "(Пострадавший) ребенок госпитализирован в одно из лечебных учреждений Балаково, вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме", - сказала собеседница агентства.
Прокуратура области в Telegram-канале отмечает, что ведомство организовало проверку по факту гибели людей на пожаре в жилом доме.
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ПроисшествияХвалынский районРоссияСаратовская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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