В Саратовской области при пожаре погибла женщина с ребенком
В Саратовской области при пожаре погибла женщина с четырехлетним сыном
© СУ СК России по Саратовской области/TelegramПоследствия пожара в частном доме в селе Ивановка Хвалынского района Саратовской области. 5 марта 2025
Последствия пожара в частном доме в селе Ивановка Хвалынского района Саратовской области. 5 марта 2025
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САРАТОВ, 5 мар - РИА Новости. Частный дом горел в селе Ивановка Хвалынского района Саратовской области, в результате погибла женщина с ребенком, мужчина и еще один ребенок спаслись, сообщили в региональных управлениях СК РФ и МЧС РФ.
"Проводится доследственная проверка по факту смерти в результате пожара в Хвалынском районе женщины и ее несовершеннолетнего сына. По предварительным данным, 5 марта 2025 года произошло возгорание частного домовладения, расположенного на улице Молодежной села Ивановка Хвалынского района. Прибывшие на вызов пожарные ликвидировали возгорание. После тушения огня были обнаружены тела женщины и ее малолетнего ребенка", - говорится в Telegram-канале регионального следственного управления СК РФ.
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В пресс-службе ведомства уточнили журналистам, что погибшей женщине было 20 лет, ее сыну - четыре года, при этом 46-летний сожитель погибшей успел вытащить из дома ее двухлетнюю дочь.
"Квартира в кирпичном частном доме загорелась этой ночью в селе Ивановка Хвалынского района. Дома на момент ЧП были мужчина, женщина и двое малолетних детей. Мужчине с двухлетней девочкой удалось спастись, они госпитализированы. Тела 20-летней женщины и четырехлетнего малыша обнаружили огнеборцы при ликвидации пожара", - пояснили РИА Новости в пресс-службе областного главка МЧС.
В ведомстве добавили, что огонь в доме потушен на площади 49 квадратных метров. Для установления обстоятельств и причины пожара на месте работают дознаватели МЧС России и эксперты испытательной пожарной лаборатории.
Позднее в пресс-службе областного минздрава уточнили РИА Новости, что пострадавший мужчина после осмотра и полученных рекомендаций продолжит лечение дома. "(Пострадавший) ребенок госпитализирован в одно из лечебных учреждений Балаково, вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме", - сказала собеседница агентства.
Прокуратура области в Telegram-канале отмечает, что ведомство организовало проверку по факту гибели людей на пожаре в жилом доме.
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