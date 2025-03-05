При пожаре в частном доме в Свердловской области погибли три человека
МЧС: при пожаре в частном доме в поселке Пасынок погибли три человека
© МЧС России/TelegramСотрудники МЧС России тушат пожар в свердловском селе Пасынок, где в сгоревшем жилом доме погибли три человека. 5 марта 2025
© МЧС России/Telegram
Сотрудники МЧС России тушат пожар в свердловском селе Пасынок, где в сгоревшем жилом доме погибли три человека. 5 марта 2025
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Отец и двое детей погибли при пожаре в частном доме в свердловском поселке Пасынок, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.
"В Свердловской области пожар унес жизни отца и двух малышей. В поселке Пасынок загорелся частный дом. В ходе проливки и разборки конструкций сотрудники МЧС России обнаружили трех погибших: мужчину, мальчика 3 лет и девочку 7 лет. Огонь на 64 квадратах ликвидировали 6 специалистов и 2 единицы техники МЧС России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты устанавливают причину возгорания.
По данным руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, жена погибшего мужчины и еще один пятилетний ребенок в момент случившегося были больнице в Екатеринбурге.
Позднее по факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. "Предварительно, чьих-либо умышленных криминальных действий в данном происшествии не усматривается. Пожар, по имеющимся данным, произошел из-за неосторожного обращения с огнем при эксплуатации печи. Точные причины смерти погибших, а также причина возгорания устанавливаются в ходе судебно-медицинских и пожарно-технических экспертиз соответственно", - уточнили в СУСК России по региону.