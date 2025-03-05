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При пожаре в частном доме в Свердловской области погибли три человека - РИА Новости, 05.03.2025
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03:40 05.03.2025 (обновлено: 12:04 05.03.2025)
https://ria.ru/20250305/pozhar-2003094500.html
При пожаре в частном доме в Свердловской области погибли три человека
При пожаре в частном доме в Свердловской области погибли три человека - РИА Новости, 05.03.2025
При пожаре в частном доме в Свердловской области погибли три человека
Отец и двое детей погибли при пожаре в частном доме в свердловском поселке Пасынок, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T03:40:00+03:00
2025-03-05T12:04:00+03:00
происшествия
свердловская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Отец и двое детей погибли при пожаре в частном доме в свердловском поселке Пасынок, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. "В Свердловской области пожар унес жизни отца и двух малышей. В поселке Пасынок загорелся частный дом. В ходе проливки и разборки конструкций сотрудники МЧС России обнаружили трех погибших: мужчину, мальчика 3 лет и девочку 7 лет. Огонь на 64 квадратах ликвидировали 6 специалистов и 2 единицы техники МЧС России", - говорится в сообщении. Отмечается, что специалисты устанавливают причину возгорания.По данным руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, жена погибшего мужчины и еще один пятилетний ребенок в момент случившегося были больнице в Екатеринбурге.Позднее по факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. "Предварительно, чьих-либо умышленных криминальных действий в данном происшествии не усматривается. Пожар, по имеющимся данным, произошел из-за неосторожного обращения с огнем при эксплуатации печи. Точные причины смерти погибших, а также причина возгорания устанавливаются в ходе судебно-медицинских и пожарно-технических экспертиз соответственно", - уточнили в СУСК России по региону.
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происшествия, свердловская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Свердловская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре в частном доме в Свердловской области погибли три человека

МЧС: при пожаре в частном доме в поселке Пасынок погибли три человека

© МЧС России/TelegramСотрудники МЧС России тушат пожар в свердловском селе Пасынок, где в сгоревшем жилом доме погибли три человека. 5 марта 2025
Сотрудники МЧС России тушат пожар в свердловском селе Пасынок, где в сгоревшем жилом доме погибли три человека. 5 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© МЧС России/Telegram
Сотрудники МЧС России тушат пожар в свердловском селе Пасынок, где в сгоревшем жилом доме погибли три человека. 5 марта 2025
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Отец и двое детей погибли при пожаре в частном доме в свердловском поселке Пасынок, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.
Свердловской области пожар унес жизни отца и двух малышей. В поселке Пасынок загорелся частный дом. В ходе проливки и разборки конструкций сотрудники МЧС России обнаружили трех погибших: мужчину, мальчика 3 лет и девочку 7 лет. Огонь на 64 квадратах ликвидировали 6 специалистов и 2 единицы техники МЧС России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты устанавливают причину возгорания.
По данным руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, жена погибшего мужчины и еще один пятилетний ребенок в момент случившегося были больнице в Екатеринбурге.
Позднее по факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. "Предварительно, чьих-либо умышленных криминальных действий в данном происшествии не усматривается. Пожар, по имеющимся данным, произошел из-за неосторожного обращения с огнем при эксплуатации печи. Точные причины смерти погибших, а также причина возгорания устанавливаются в ходе судебно-медицинских и пожарно-технических экспертиз соответственно", - уточнили в СУСК России по региону.
Последствия взрыва газа в жилом доме в Белореченске Краснодарского края, где пострадало пять человек - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
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ПроисшествияСвердловская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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