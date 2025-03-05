https://ria.ru/20250305/poslanie-2003002960.html

"Это их послание". Как ученые объяснили следы инопланетян в глухой деревне

"Это их послание". Как ученые объяснили следы инопланетян в глухой деревне - РИА Новости, 05.03.2025

"Это их послание". Как ученые объяснили следы инопланетян в глухой деревне

Поистине, Шотландия богата мистическими местами: озеро Лох-Несс, где обитает чудовище, замок Гламис, где гуляет призрак шекспировского Макбета… А еще — камень... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T08:00:00+03:00

2025-03-05T08:00:00+03:00

2025-03-05T08:08:00+03:00

религия

шотландия

глазго

великобритания

аналитика - религия и мировоззрение

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003125996_68:33:610:338_1920x0_80_0_0_97082a0459c9a59275d73ef7a00000db.jpg

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости, Сергей Проскурин. Поистине, Шотландия богата мистическими местами: озеро Лох-Несс, где обитает чудовище, замок Гламис, где гуляет призрак шекспировского Макбета… А еще — камень Кочно. Над его загадкой археологи бьются долгие десятилетия.Дело рук друидовНикто точно не знает, при каких обстоятельствах нашли этот артефакт. На него набрели то ли пастухи из Кочно, пригорода Клайдбанка, то ли сельская детвора. Известно лишь, что произошло это в 1887-м.Именно этот год указан в заметках местного священника Джеймса Харви. Он старательно описал гигантскую — тринадцать на восемь метров — плиту. А заодно запечатлел странные рисунки на ней: соединенные между собой круги разных размеров, линии и спирали.С того момента и началась история изучения камня Кочно, который никак не дает покоя археологам.Сперва к нему устремились из соседнего городка копатели-любители Джон Брюс и Уильям Доннелли. Их вердикт гласил: налицо — явно кельтская работа. Племена, на рубеже до и нашей эры населявшие территории Британских островов, оставили после себя немало подобных рисунков.В науке их называют петроглифы — изображения людей и животных, выбитые на каменной основе или нанесенные на нее.Брюс и Доннелли пошли еще дальше. Предположили, что камень Кочно — не что иное, как капище друидов. А раз так, то более сказать об этом месте нечего. Ведь легендарные кельтские жрецы не оставили никаких письменных источников.Так что о предназначении гигантской плиты можно лишь гадать.Роковая ошибкаТак поначалу думал и прибывший из Глазго археолог Людовик Маклеллан Манн. В 1937-м он приехал в Кочно, чтобы собственными глазами увидеть находку — вдруг откроется что-то новое. И не прогадал.Заметки предшественников и рисунки священника Харви были весьма подробными, но все же грешили неточностями. В частности, Брюс и Доннелли однозначно интерпретировали петроглифы как трискелионы — кельтские символы в виде трех завивающихся лучей, выходящих из одной точки.Однако это не так. Круги на камне действительно располагались близко друг к другу. Но они не сливались. Скорее, образовывали линии. Причем каждый последующий элемент по размерам был больше предыдущего.Кроме того, Людовик Манн заявил: петроглифы не относятся к той эпохе, когда острова были населены кельтами. Данный тип искусства характерен для более ранних культур. А его появление восходит к неолиту.Исследователь тщательно покопался в архивах. И выяснил: рисунки в Кочно не совпадают ни с одним из известных наскальных орнаментов в Великобритании. Возможно, предположил Манн, их оставила некая более ранняя цивилизация.К слову, он оказался близок к истине. Но ирония судьбы заключалась в том, что ученый, сделав шаг к разгадке тайны, совершил затем роковую ошибку.Дело в том, что Манн считал плиту в Кочно подобием примитивного лунно-солнечного календаря. Чтобы лучше разобрать древнюю систему, он обвел символы краской. Получилось забавное зрелище — белые круги на темном фоне.Сам того не желая, археолог создал место стихийного паломничества. Сотни британцев оставляли на каменной площадке свои имена на память, ходили по ней, стирая бесценные артефакты. В итоге в 1965-м, на склоне лет, Манн принял решение засыпать плиту землей — чтобы хоть как-то сохранить для потомков.Вопрос по-прежнему открытГоды простоя породили массу слухов и домыслов. Мол, круги в Кочно — тайное послание инопланетян, карта неизвестной галактики и тому подобное. Лишь в 2015-м ученым удалось снова добраться до плиты."Прошли десятилетия. И место, которое во времена Манна было глухой окраиной, теперь — оживленный городской квартал", — объяснил руководитель раскопок профессор археологии из Университета Глазго Кенни Брофи.Зато с помощью более совершенных приборов можно было детально изучить древний камень. Первое, что сделали специалисты, — определились с датировкой: приблизительно 3000-3500-е года до нашей эры.Таким образом, подчеркнул Брофи, плита — единственный образец так называемого чашечного, или кольцевого, письма. Это наиболее древний из типов надписей, относящихся к бронзовому веку.Поэтому Людовик Манн был прав, утверждая, что письмена Кочно могла оставить некая "более древняя цивилизация". Но какая именно?Пока у ученых нет ответа. За прошедшие десять лет исследователи полностью оцифровали аутентичные рисунки. И с помощью компьютерных технологий удалили все лишнее — фразы, вырезанные туристами.Впереди самое главное — выяснить, есть ли в загадочных завитках хоть какая-нибудь система. Не исключено, отметил в беседе с журналистами Брофи, что этот и многие другие вопросы лягут на плечи следующих поколений археологов.

https://ria.ru/20250302/ozero-2002269928.html

шотландия

глазго

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Никита Бизин

Никита Бизин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

шотландия, глазго, великобритания, аналитика - религия и мировоззрение