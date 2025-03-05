США могут частично ослабить пошлины для Канады и Мексики
Трамп рассматривает возможность послаблений пошлин для Канады и Мексики
© AP Photo / David PhillipАмериканские флаги в Вашингтоне
© AP Photo / David Phillip
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может ослабить некоторые из введенных ранее торговых пошлин против Канады и Мексики, и послабления могут затронуть автомобильный сектор, заявил министр торговли США Говард Латник.
"Он рассматривает, какие сектора рынка могут получить смягчение – возможно, это будет автопром, возможно, и другие," – сказал Латник в интервью Bloomberg TV.
По его словам, несмотря на возможные изменения, тарифные меры в целом останутся в силе, поскольку они связаны с борьбой против поставок фентанила в США. Отдельные решения о пересмотре пошлин могут быть приняты уже в ближайшие дни, но более масштабный пересмотр торговых мер ожидается 2 апреля.
"Давайте проясним – пошлины будут. Но президент рассматривает, какие сегменты рынка, возможно, получат послабления до 2 апреля," – добавил он.
Ранее США ввели 25-процентные пошлины на импорт из Канады и Мексики, что вызвало обеспокоенность в бизнес-сообществе. Латник отметил, что администрация рассматривает возможность снижения тарифов для товаров, соответствующих требованиям торгового соглашения USMCA, заключенного в первый президентский срок Трампа.