https://ria.ru/20250305/poshliny-2003261035.html

США могут частично ослабить пошлины для Канады и Мексики

США могут частично ослабить пошлины для Канады и Мексики - РИА Новости, 05.03.2025

США могут частично ослабить пошлины для Канады и Мексики

Президент США Дональд Трамп может ослабить некоторые из введенных ранее торговых пошлин против Канады и Мексики, и послабления могут затронуть автомобильный... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T17:58:00+03:00

2025-03-05T17:58:00+03:00

2025-03-05T18:13:00+03:00

канада

мексика

сша

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

в мире

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ВАШИНГТОН, 5 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может ослабить некоторые из введенных ранее торговых пошлин против Канады и Мексики, и послабления могут затронуть автомобильный сектор, заявил министр торговли США Говард Латник."Он рассматривает, какие сектора рынка могут получить смягчение – возможно, это будет автопром, возможно, и другие," – сказал Латник в интервью Bloomberg TV.По его словам, несмотря на возможные изменения, тарифные меры в целом останутся в силе, поскольку они связаны с борьбой против поставок фентанила в США. Отдельные решения о пересмотре пошлин могут быть приняты уже в ближайшие дни, но более масштабный пересмотр торговых мер ожидается 2 апреля."Давайте проясним – пошлины будут. Но президент рассматривает, какие сегменты рынка, возможно, получат послабления до 2 апреля," – добавил он.Ранее США ввели 25-процентные пошлины на импорт из Канады и Мексики, что вызвало обеспокоенность в бизнес-сообществе. Латник отметил, что администрация рассматривает возможность снижения тарифов для товаров, соответствующих требованиям торгового соглашения USMCA, заключенного в первый президентский срок Трампа.

https://ria.ru/20250305/ssha-2003250394.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

канада, мексика, сша, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире