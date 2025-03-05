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В США может подорожать производство пуль из-за пошлин против Канады
В США может подорожать производство пуль из-за пошлин против Канады - РИА Новости, 05.03.2025
В США может подорожать производство пуль из-за пошлин против Канады
Пошлины США на импорт из Канады могут увеличить цены на ввозимый оттуда свинец, который, например, используется при производстве пуль, кабелей и аккумуляторов,... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T14:48:00+03:00
2025-03-05T14:48:00+03:00
2025-03-05T14:48:00+03:00
сша
канада
китай
дональд трамп
евросоюз
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
в мире
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Пошлины США на импорт из Канады могут увеличить цены на ввозимый оттуда свинец, который, например, используется при производстве пуль, кабелей и аккумуляторов, выяснило РИА Новости по данным американской статслужбы. США со вторника ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также новые пошлины на продукцию из Китая, повысив ставку на них до 20%. Штаты также намерены ввести тарифы на товары из Евросоюза, "зеркальные" пошлины против стран, чьи тарифы на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести меры при реализации угроз президента США Дональда Трампа. Так, по итогам 2024 года Канада поставила США свинца с сурьмой в составе 71,5 миллиона долларов, заняв долю в 93,5% во всем импорте этого металла. Также на Оттаву пришлось 84,4% поставок Вашингтону необработанного свинца (кроме рафинированного) - на 104,1 миллиона долларов. Кроме того Канада обеспечила 78,1% поставок Штатам свинцовых отходов и лома - на 6,6 миллиона долларов. Заметную, но не такую большую долю канадцы заняли в поставках американцам рафинированного свинца (23,2% или 164,8 миллиона долларов) и изделий из свинца (27,4% или 6,7 миллиона долларов). Суммарно на Канаду в поставках всего свинца в США пришлось 37,2% или 354 миллиона долларов. Введение страной пошлин на ввоз иностранного товара обычно приводит к подорожанию продукции для конечного потребителя - импортеры напрямую переносят в цены свои дополнительные издержки. Один из самых известных примеров - тарифная война между США и Европой в начале 1960-х годов. Тогда Европейское экономическое сообщество (предшественник ЕС) ввело 45-процентный тариф на курятину из США, что привело к моментальному скачку цен на нее на 40%, а затем и падению импорта более чем вдвое за год. Свинец широко используется в промышленности, например, для защиты от радиации, создания автомобильных аккумуляторов, производства цемента и даже хрусталя. При этом он имеет обширное применение и в военной сфере - его можно найти в составе взрывчаток, также из него делают снаряды и пули.
https://ria.ru/20250304/tryudo-2003058202.html
https://ria.ru/20250131/kanada-1996657012.html
сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, канада, китай, дональд трамп, евросоюз, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире
США, Канада, Китай, Дональд Трамп, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, В мире
В США может подорожать производство пуль из-за пошлин против Канады
В США может подорожать производство пуль из-за пошлин на канадские товары
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Пошлины США на импорт из Канады могут увеличить цены на ввозимый оттуда свинец, который, например, используется при производстве пуль, кабелей и аккумуляторов, выяснило РИА Новости по данным американской статслужбы.
США
со вторника ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики
и Канады
, а также новые пошлины на продукцию из Китая
, повысив ставку на них до 20%. Штаты также намерены ввести тарифы на товары из Евросоюза, "зеркальные" пошлины против стран, чьи тарифы на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС
также обещает ввести меры при реализации угроз президента США Дональда Трампа
.
Так, по итогам 2024 года Канада поставила США свинца с сурьмой в составе 71,5 миллиона долларов, заняв долю в 93,5% во всем импорте этого металла.
Также на Оттаву
пришлось 84,4% поставок Вашингтону необработанного свинца (кроме рафинированного) - на 104,1 миллиона долларов. Кроме того Канада обеспечила 78,1% поставок Штатам свинцовых отходов и лома - на 6,6 миллиона долларов.
Заметную, но не такую большую долю канадцы заняли в поставках американцам рафинированного свинца (23,2% или 164,8 миллиона долларов) и изделий из свинца (27,4% или 6,7 миллиона долларов). Суммарно на Канаду в поставках всего свинца в США пришлось 37,2% или 354 миллиона долларов.
Введение страной пошлин на ввоз иностранного товара обычно приводит к подорожанию продукции для конечного потребителя - импортеры напрямую переносят в цены свои дополнительные издержки. Один из самых известных примеров - тарифная война между США и Европой
в начале 1960-х годов. Тогда Европейское экономическое сообщество (предшественник ЕС) ввело 45-процентный тариф на курятину из США, что привело к моментальному скачку цен на нее на 40%, а затем и падению импорта более чем вдвое за год.
Свинец широко используется в промышленности, например, для защиты от радиации, создания автомобильных аккумуляторов, производства цемента и даже хрусталя. При этом он имеет обширное применение и в военной сфере - его можно найти в составе взрывчаток, также из него делают снаряды и пули.