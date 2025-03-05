https://ria.ru/20250305/poshliny-2003214142.html

В США может подорожать производство пуль из-за пошлин против Канады

В США может подорожать производство пуль из-за пошлин против Канады - РИА Новости, 05.03.2025

В США может подорожать производство пуль из-за пошлин против Канады

Пошлины США на импорт из Канады могут увеличить цены на ввозимый оттуда свинец, который, например, используется при производстве пуль, кабелей и аккумуляторов,... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T14:48:00+03:00

2025-03-05T14:48:00+03:00

2025-03-05T14:48:00+03:00

сша

канада

китай

дональд трамп

евросоюз

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

в мире

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Пошлины США на импорт из Канады могут увеличить цены на ввозимый оттуда свинец, который, например, используется при производстве пуль, кабелей и аккумуляторов, выяснило РИА Новости по данным американской статслужбы. США со вторника ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады, а также новые пошлины на продукцию из Китая, повысив ставку на них до 20%. Штаты также намерены ввести тарифы на товары из Евросоюза, "зеркальные" пошлины против стран, чьи тарифы на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести меры при реализации угроз президента США Дональда Трампа. Так, по итогам 2024 года Канада поставила США свинца с сурьмой в составе 71,5 миллиона долларов, заняв долю в 93,5% во всем импорте этого металла. Также на Оттаву пришлось 84,4% поставок Вашингтону необработанного свинца (кроме рафинированного) - на 104,1 миллиона долларов. Кроме того Канада обеспечила 78,1% поставок Штатам свинцовых отходов и лома - на 6,6 миллиона долларов. Заметную, но не такую большую долю канадцы заняли в поставках американцам рафинированного свинца (23,2% или 164,8 миллиона долларов) и изделий из свинца (27,4% или 6,7 миллиона долларов). Суммарно на Канаду в поставках всего свинца в США пришлось 37,2% или 354 миллиона долларов. Введение страной пошлин на ввоз иностранного товара обычно приводит к подорожанию продукции для конечного потребителя - импортеры напрямую переносят в цены свои дополнительные издержки. Один из самых известных примеров - тарифная война между США и Европой в начале 1960-х годов. Тогда Европейское экономическое сообщество (предшественник ЕС) ввело 45-процентный тариф на курятину из США, что привело к моментальному скачку цен на нее на 40%, а затем и падению импорта более чем вдвое за год. Свинец широко используется в промышленности, например, для защиты от радиации, создания автомобильных аккумуляторов, производства цемента и даже хрусталя. При этом он имеет обширное применение и в военной сфере - его можно найти в составе взрывчаток, также из него делают снаряды и пули.

https://ria.ru/20250304/tryudo-2003058202.html

https://ria.ru/20250131/kanada-1996657012.html

сша

канада

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, канада, китай, дональд трамп, евросоюз, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире