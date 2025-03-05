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Трамп открыт к переговорам с Мексикой и Канадой по пошлинам, заявил Латник - РИА Новости, 05.03.2025
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00:44 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/poshliny-2003085407.html
Трамп открыт к переговорам с Мексикой и Канадой по пошлинам, заявил Латник
Трамп открыт к переговорам с Мексикой и Канадой по пошлинам, заявил Латник - РИА Новости, 05.03.2025
Трамп открыт к переговорам с Мексикой и Канадой по пошлинам, заявил Латник
Президент США Дональд Трамп открыт к переговорам с Мексикой и Канадой о планах по введению пошлины из соседних стран, решение будет найдено, заявил глава... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T00:44:00+03:00
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экономика
канада
сша
мексика
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп открыт к переговорам с Мексикой и Канадой о планах по введению пошлины из соседних стран, решение будет найдено, заявил глава министерства торговли США Говард Латник. "Мексиканцы и канадцы на телефоне со мной весь день, пытаются показать, что они будут работать лучше. И президент слушает, потому что он очень справедлив и разумен. Я думаю, он что-нибудь решит с ними. Это не будет пауза (в применении пошлин - ред.), думаю так: вы делаете больше, и мы встретимся посередине. Об этом мы вероятно объявим завтра (в среду - ред.)", - сказал Латник в интервью телеканалу Fox Business. Канада придерживается несправедливой политики в рамках торгового соглашения с США и Мексикой, поэтому правильно, что нынешний премьер-министр Джастин Трюдо уходит в отставку, заявил глава американского минторга. "Канадцы любят мошенничать", - сказал Латник. Латник заявил, что в отношении Китая речь не идет о торговых войнах. "Это война с наркотиками, а не война тарифов", - сказал министр. Трамп со вторника ввел 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады. Трюдо ранее во вторник заявил, что Канада введет пошлины в размере 25% на американские товары на сумму примерно в 107 миллиардов долларов в ответ на меры США. Пошлины в 25% вступают в силу немедленно на товары на сумму 30 миллиардов канадских долларов (около 20 миллиардов долларов США), меры в отношении остальной суммы вступят в силу через 21 день, пояснил он.
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экономика, канада, сша, мексика, дональд трамп, джастин трюдо
Экономика, Канада, США, Мексика, Дональд Трамп, Джастин Трюдо
Трамп открыт к переговорам с Мексикой и Канадой по пошлинам, заявил Латник

Латник: Трамп открыт к переговорам с Мексикой и Канадой по пошлинам

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп открыт к переговорам с Мексикой и Канадой о планах по введению пошлины из соседних стран, решение будет найдено, заявил глава министерства торговли США Говард Латник.
"Мексиканцы и канадцы на телефоне со мной весь день, пытаются показать, что они будут работать лучше. И президент слушает, потому что он очень справедлив и разумен. Я думаю, он что-нибудь решит с ними. Это не будет пауза (в применении пошлин - ред.), думаю так: вы делаете больше, и мы встретимся посередине. Об этом мы вероятно объявим завтра (в среду - ред.)", - сказал Латник в интервью телеканалу Fox Business.
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Канада придерживается несправедливой политики в рамках торгового соглашения с США и Мексикой, поэтому правильно, что нынешний премьер-министр Джастин Трюдо уходит в отставку, заявил глава американского минторга.
"Канадцы любят мошенничать", - сказал Латник.
Латник заявил, что в отношении Китая речь не идет о торговых войнах. "Это война с наркотиками, а не война тарифов", - сказал министр.
Трамп со вторника ввел 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады.
Трюдо ранее во вторник заявил, что Канада введет пошлины в размере 25% на американские товары на сумму примерно в 107 миллиардов долларов в ответ на меры США. Пошлины в 25% вступают в силу немедленно на товары на сумму 30 миллиардов канадских долларов (около 20 миллиардов долларов США), меры в отношении остальной суммы вступят в силу через 21 день, пояснил он.
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ЭкономикаКанадаСШАМексикаДональд ТрампДжастин Трюдо
 
 
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