Трамп открыт к переговорам с Мексикой и Канадой по пошлинам, заявил Латник
Латник: Трамп открыт к переговорам с Мексикой и Канадой по пошлинам
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп открыт к переговорам с Мексикой и Канадой о планах по введению пошлины из соседних стран, решение будет найдено, заявил глава министерства торговли США Говард Латник.
"Мексиканцы и канадцы на телефоне со мной весь день, пытаются показать, что они будут работать лучше. И президент слушает, потому что он очень справедлив и разумен. Я думаю, он что-нибудь решит с ними. Это не будет пауза (в применении пошлин - ред.), думаю так: вы делаете больше, и мы встретимся посередине. Об этом мы вероятно объявим завтра (в среду - ред.)", - сказал Латник в интервью телеканалу Fox Business.
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Канада придерживается несправедливой политики в рамках торгового соглашения с США и Мексикой, поэтому правильно, что нынешний премьер-министр Джастин Трюдо уходит в отставку, заявил глава американского минторга.
"Канадцы любят мошенничать", - сказал Латник.
Латник заявил, что в отношении Китая речь не идет о торговых войнах. "Это война с наркотиками, а не война тарифов", - сказал министр.
Трамп со вторника ввел 25-процентные пошлины на импорт товаров из Мексики и Канады.
Трюдо ранее во вторник заявил, что Канада введет пошлины в размере 25% на американские товары на сумму примерно в 107 миллиардов долларов в ответ на меры США. Пошлины в 25% вступают в силу немедленно на товары на сумму 30 миллиардов канадских долларов (около 20 миллиардов долларов США), меры в отношении остальной суммы вступят в силу через 21 день, пояснил он.
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