https://ria.ru/20250305/poroshenko-2003298127.html

СМИ: Порошенко* вывел с Украины более 48 миллионов долларов

СМИ: Порошенко* вывел с Украины более 48 миллионов долларов - РИА Новости, 05.03.2025

СМИ: Порошенко* вывел с Украины более 48 миллионов долларов

Экс-президент Украины Петр Порошенко* до введения против него санкций успел вывести из страны и подарить неизвестному более 48 миллионов долларов, сообщает... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T21:18:00+03:00

2025-03-05T21:18:00+03:00

2025-03-05T22:12:00+03:00

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МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко* до введения против него санкций успел вывести из страны и подарить неизвестному более 48 миллионов долларов, сообщает украинское агентство УНН. "По данным Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), Порошенко* перевел 1,048 миллиарда гривен в иностранные бумаги и подарил 986 миллиона гривен неизвестному лицу. Эксперты предполагают, что средства могли осесть на счетах семьи политика", — говорится в сообщении.По словам политического эксперта Валентина Гладких, если бы санкции на Порошенко* были наложены позже, он мог бы успеть вывести из страны еще больше. "Порошенко за несколько недель вывел из страны миллиарды, прячась от закона и санкций. Пока государство погружено в переговорный процесс, самый богатый народный депутат <...> Порошенко занят спасением своего состояния, которое наскреб в войну. Согласно свежим данным портала деклараций НАПК, "гетман" пытался спасти хоть долю своих миллиардов, распихав их по заграницам", — заметил он. Владимир Зеленский ввел в действие бессрочные персональные санкции против Порошенко*, олигарха Игоря Коломойского*, экс-лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", председателя совета движения "Другая Украина" Виктора Медведчука, а также против украинских бизнесменов Константина Жеваго и Геннадия Боголюбова. Санкции включают в себя лишение государственных наград, блокировку активов, предотвращение вывода средств за границы Украины и прекращение действия торговых соглашений, а также выполнения торговых операций. * Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250226/doverie-2001615523.html

https://ria.ru/20250214/poroshenko-1999494759.html

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в мире, украина, петр порошенко, игорь коломойский, владимир зеленский