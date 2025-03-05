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В Нидерландах прокомментировали решение США приостановить помощь Украине - РИА Новости, 05.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
21:03 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/pomosch-2003297163.html
В Нидерландах прокомментировали решение США приостановить помощь Украине
В Нидерландах прокомментировали решение США приостановить помощь Украине - РИА Новости, 05.03.2025
В Нидерландах прокомментировали решение США приостановить помощь Украине
Решение США приостановить военную помощь Киеву является логичным шагом после произошедшего в Овальном кабинете, Владимиру Зеленскому дали понять, что выживание... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T21:03:00+03:00
2025-03-05T21:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
владимир зеленский
дональд трамп
евросоюз
франция
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ГААГА, 5 мар - РИА Новости. Решение США приостановить военную помощь Киеву является логичным шагом после произошедшего в Овальном кабинете, Владимиру Зеленскому дали понять, что выживание Украины зависит от Соединенных Штатов, заявил РИА Новости бывший депутат парламента Нидерландов от Социалистической партии (SP) Харри ван Боммел. Телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома ранее сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Представитель Белого дома подтвердил сообщения о принятии такого решения. "Это был логичный шаг для США - приостановить военную помощь Украине. Ведь если вы хотите что-то взамен, нужно подкреплять слова делом. И это именно то, что они сделали. Американцы сказали Зеленскому: "Что ж, ваше выживание зависит от нас". А он приходит в Овальный кабинет и говорит о том, что США тоже почувствуют последствия и тому подобное", - сказал ван Боммел. После такого шага, отметил он, и Зеленский, и ЕС вынуждены смириться с тем фактом, что им придется снова разговаривать с Трампом и узнавать про сделку. "А сделка все еще в силе, ведь это в интересах Штатов. США пытаются отстаивать свои собственные интересы в этом конфликте. Впрочем, как и все остальные. И Франция, и Германия тоже. Все они ищут ресурсы на Украине. На самом деле, никого нельзя винить в том, что они просят что-то взамен на оказанную (Украине) военную и гуманитарную помощь", - считает бывший член нидерландского парламента. Что же касается перепалки в Овальном кабинете, как заметил собеседник агентства, Зеленский был неподготовлен и его знаний английского языка явно не хватило для полноценного участия в возникшей дискуссии. Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. После этого Зеленский попытался извиниться, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее. Впоследствии он продолжил рассуждать о перепалке в Белом доме и заявил, что ему "досадно", что встреча с Трампом пошла "не так".
https://ria.ru/20250304/ukraina-2002954168.html
https://ria.ru/20250301/ssha-2002404534.html
https://ria.ru/20250305/tramp-2003117861.html
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в мире, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, евросоюз, франция, германия
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Евросоюз, Франция, Германия
В Нидерландах прокомментировали решение США приостановить помощь Украине

Экс-депутат ван Боммел назвал решение США по помощи Украине логичным шагом

© AP PhotoУкраинские военные в Киеве
Украинские военные в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© AP Photo
Украинские военные в Киеве. Архивное фото
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ГААГА, 5 мар - РИА Новости. Решение США приостановить военную помощь Киеву является логичным шагом после произошедшего в Овальном кабинете, Владимиру Зеленскому дали понять, что выживание Украины зависит от Соединенных Штатов, заявил РИА Новости бывший депутат парламента Нидерландов от Социалистической партии (SP) Харри ван Боммел.
Телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома ранее сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Представитель Белого дома подтвердил сообщения о принятии такого решения.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Проект Ukraine сняли с финансирования. Россия закроет его до конца года
4 марта, 13:22
"Это был логичный шаг для США - приостановить военную помощь Украине. Ведь если вы хотите что-то взамен, нужно подкреплять слова делом. И это именно то, что они сделали. Американцы сказали Зеленскому: "Что ж, ваше выживание зависит от нас". А он приходит в Овальный кабинет и говорит о том, что США тоже почувствуют последствия и тому подобное", - сказал ван Боммел.
После такого шага, отметил он, и Зеленский, и ЕС вынуждены смириться с тем фактом, что им придется снова разговаривать с Трампом и узнавать про сделку.
«
"А сделка все еще в силе, ведь это в интересах Штатов. США пытаются отстаивать свои собственные интересы в этом конфликте. Впрочем, как и все остальные. И Франция, и Германия тоже. Все они ищут ресурсы на Украине. На самом деле, никого нельзя винить в том, что они просят что-то взамен на оказанную (Украине) военную и гуманитарную помощь", - считает бывший член нидерландского парламента.
Что же касается перепалки в Овальном кабинете, как заметил собеседник агентства, Зеленский был неподготовлен и его знаний английского языка явно не хватило для полноценного участия в возникшей дискуссии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Трамп и Зеленский устроили самое яркое шоу в истории
1 марта, 08:00
Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
После этого Зеленский попытался извиниться, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее. Впоследствии он продолжил рассуждать о перепалке в Белом доме и заявил, что ему "досадно", что встреча с Трампом пошла "не так".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
В двух словах: Трамп указал Украине ее место
Вчера, 08:17
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампЕвросоюзФранцияГермания
 
 
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