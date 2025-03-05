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FT: в Британии хотят убедить США возобновить военную помощь Украине - РИА Новости, 05.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:22 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/pomosch-2003240147.html
FT: в Британии хотят убедить США возобновить военную помощь Украине
FT: в Британии хотят убедить США возобновить военную помощь Украине - РИА Новости, 05.03.2025
FT: в Британии хотят убедить США возобновить военную помощь Украине
Министр обороны Великобритании Джон Хили попытается в рамках своего визита в Вашингтон убедить США возобновить военную помощь Киеву и предоставить поддержку для РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T16:22:00+03:00
2025-03-05T16:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
джон хили
пит хегсет
кир стармер
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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Министр обороны Великобритании Джон Хили попытается в рамках своего визита в Вашингтон убедить США возобновить военную помощь Киеву и предоставить поддержку для обеспечения гарантий безопасности Украины, сообщила в среду газета Financial Times со ссылкой на источники. Глава британского минобороны направится с визитом в Вашингтон 5-6 марта, там он встретится со своим коллегой Питом Хегсетом. "Хили попытается убедить Хегсета, что США должны предложить военную "поддержку" европейским силам, если они будут сдерживать российскую агрессию… Хили также призовет американцев восстановить приостановленную военную помощь Украине в рамках усилий по обеспечению того, что Зеленский находится "в самой сильной позиции, какой только возможно" на мирных переговорах с Москвой", - говорится в статье. Помимо этого, главы оборонных ведомств Британии и США обсудят "параметры" плана по урегулированию на Украине, разрабатываемого Лондоном, Парижем и Киевом, пишет газета. Отмечается, что параметры плана уже определены, несмотря на то что окончательные детали пока не утверждены. Ранее британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что европейские страны не могут предоставить Украине надежные гарантии безопасности без поддержки США. До этого он заявлял, что возможная отправка на Украину европейских военных после заключения мирного соглашения должна быть подкреплена гарантиями безопасности со стороны США. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
https://ria.ru/20250304/ukraina-2002954168.html
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в мире, украина, сша, россия, джон хили, пит хегсет, кир стармер, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Джон Хили, Пит Хегсет, Кир Стармер, НАТО
FT: в Британии хотят убедить США возобновить военную помощь Украине

FT: глава МО Британии Хили хочет убедить США возобновить военную помощь Украине

© Фото : Staff Sgt. Marco GomezПогрузка военной помощи для Украины
Погрузка военной помощи для Украины - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© Фото : Staff Sgt. Marco Gomez
Погрузка военной помощи для Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Министр обороны Великобритании Джон Хили попытается в рамках своего визита в Вашингтон убедить США возобновить военную помощь Киеву и предоставить поддержку для обеспечения гарантий безопасности Украины, сообщила в среду газета Financial Times со ссылкой на источники.
Глава британского минобороны направится с визитом в Вашингтон 5-6 марта, там он встретится со своим коллегой Питом Хегсетом.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
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"Хили попытается убедить Хегсета, что США должны предложить военную "поддержку" европейским силам, если они будут сдерживать российскую агрессию… Хили также призовет американцев восстановить приостановленную военную помощь Украине в рамках усилий по обеспечению того, что Зеленский находится "в самой сильной позиции, какой только возможно" на мирных переговорах с Москвой", - говорится в статье.
Помимо этого, главы оборонных ведомств Британии и США обсудят "параметры" плана по урегулированию на Украине, разрабатываемого Лондоном, Парижем и Киевом, пишет газета. Отмечается, что параметры плана уже определены, несмотря на то что окончательные детали пока не утверждены.
Ранее британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что европейские страны не могут предоставить Украине надежные гарантии безопасности без поддержки США. До этого он заявлял, что возможная отправка на Украину европейских военных после заключения мирного соглашения должна быть подкреплена гарантиями безопасности со стороны США.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
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18 февраля, 17:57
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияДжон ХилиПит ХегсетКир СтармерНАТО
 
 
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