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В Белом доме допустили возобновление военной помощи Украине
В Белом доме допустили возобновление военной помощи Украине - РИА Новости, 05.03.2025
В Белом доме допустили возобновление военной помощи Украине
США, если добьются успехов в переговорах с Украиной, рассмотрят возможность возобновления военной помощи ей, заявил советник американского президента по... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T15:42:00+03:00
2025-03-05T15:42:00+03:00
2025-03-05T15:51:00+03:00
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. США, если добьются успехов в переговорах с Украиной, рассмотрят возможность возобновления военной помощи ей, заявил советник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц в интервью телеканалу Fox News."Я думаю, что, если мы можем добиться успеха в этих переговорах и продвинуться к этим переговорам и фактически представить некоторые меры по укреплению доверия, президент (Трамп - ред.) внимательно рассмотрит прекращение этой паузы (в предоставлении помощи - ред.)", - отметил он.Телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома ранее сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Представитель Белого дома подтвердил сообщения о принятии такого решения.
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в мире, сша, украина, майк уолтц
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Майк Уолтц
В Белом доме допустили возобновление военной помощи Украине
Уолтц: США могут возобновить помощь Украине в случае успехов в переговорах