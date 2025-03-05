https://ria.ru/20250305/pomosch-2003204597.html

В Госдуме назвали приостановку США помощи Украине триггером для Зеленского

В Госдуме назвали приостановку США помощи Украине триггером для Зеленского - РИА Новости, 05.03.2025

В Госдуме назвали приостановку США помощи Украине триггером для Зеленского

Приостановка военной помощи Украине со стороны США стала триггером для Владимира Зеленского, который теперь готов раздать последние ресурсы своей страны, лишь... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T14:30:00+03:00

2025-03-05T14:30:00+03:00

2025-03-05T14:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

сша

украина

владимир зеленский

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846812687_0:184:3113:1935_1920x0_80_0_0_366df0e15914b0ea11d0aa0e07e6aee5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости. Приостановка военной помощи Украине со стороны США стала триггером для Владимира Зеленского, который теперь готов раздать последние ресурсы своей страны, лишь бы восстановить испорченные отношения, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко. Ранее телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Представитель Белого дома подтвердил данное решение. Затем Зеленский попытался извиниться после перепалки с Трампом, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее. Кроме того, Зеленский заявил, что по-прежнему готов подписать сделку с США по редкоземельным металлам, передавало агентство Рейтер. "Триггером стала приостановка США военной помощи киевскому режиму. Несмотря на слова поддержки отдельных европейских лидеров, адресованных Зеленскому, без поддержки Вашингтона его положение крайне неустойчивое", - считает Нестеренко. По его словам, сорвавший подписание договора о редкоземельных металлах в обмен на помощь США Зеленский в текущей ситуации готов раздавать последние ресурсы Украины, лишь бы восстановить испорченные отношения с президентом США.

https://ria.ru/20250304/ukraina-2002954168.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп