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В Госдуме назвали приостановку США помощи Украине триггером для Зеленского - РИА Новости, 05.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:30 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/pomosch-2003204597.html
В Госдуме назвали приостановку США помощи Украине триггером для Зеленского
В Госдуме назвали приостановку США помощи Украине триггером для Зеленского - РИА Новости, 05.03.2025
В Госдуме назвали приостановку США помощи Украине триггером для Зеленского
Приостановка военной помощи Украине со стороны США стала триггером для Владимира Зеленского, который теперь готов раздать последние ресурсы своей страны, лишь... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T14:30:00+03:00
2025-03-05T14:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
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владимир зеленский
дональд трамп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости. Приостановка военной помощи Украине со стороны США стала триггером для Владимира Зеленского, который теперь готов раздать последние ресурсы своей страны, лишь бы восстановить испорченные отношения, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко. Ранее телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Представитель Белого дома подтвердил данное решение. Затем Зеленский попытался извиниться после перепалки с Трампом, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее. Кроме того, Зеленский заявил, что по-прежнему готов подписать сделку с США по редкоземельным металлам, передавало агентство Рейтер. "Триггером стала приостановка США военной помощи киевскому режиму. Несмотря на слова поддержки отдельных европейских лидеров, адресованных Зеленскому, без поддержки Вашингтона его положение крайне неустойчивое", - считает Нестеренко. По его словам, сорвавший подписание договора о редкоземельных металлах в обмен на помощь США Зеленский в текущей ситуации готов раздавать последние ресурсы Украины, лишь бы восстановить испорченные отношения с президентом США.
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в мире, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
В Госдуме назвали приостановку США помощи Украине триггером для Зеленского

Депутат Нестеренко: приостановка помощи США стала триггером для Зеленского

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар – РИА Новости. Приостановка военной помощи Украине со стороны США стала триггером для Владимира Зеленского, который теперь готов раздать последние ресурсы своей страны, лишь бы восстановить испорченные отношения, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко.
Ранее телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США приостанавливают всю военную помощь Украине, пока американский президент Дональд Трамп не решит, что Киев демонстрирует приверженность мирным переговорам. Представитель Белого дома подтвердил данное решение. Затем Зеленский попытался извиниться после перепалки с Трампом, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее. Кроме того, Зеленский заявил, что по-прежнему готов подписать сделку с США по редкоземельным металлам, передавало агентство Рейтер.
"Триггером стала приостановка США военной помощи киевскому режиму. Несмотря на слова поддержки отдельных европейских лидеров, адресованных Зеленскому, без поддержки Вашингтона его положение крайне неустойчивое", - считает Нестеренко.
По его словам, сорвавший подписание договора о редкоземельных металлах в обмен на помощь США Зеленский в текущей ситуации готов раздавать последние ресурсы Украины, лишь бы восстановить испорченные отношения с президентом США.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Проект Ukraine сняли с финансирования. Россия закроет его до конца года
Вчера, 13:22
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
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