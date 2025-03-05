https://ria.ru/20250305/pomilovanie-2003249550.html

В США призвали помиловать полицейского, осужденного за убийство Флойда

В США призвали помиловать полицейского, осужденного за убийство Флойда - РИА Новости, 05.03.2025

В США призвали помиловать полицейского, осужденного за убийство Флойда

Консервативная американская медиакомпания Daily Wire запустила петицию о помиловании полицейского Дерека Шовина, осужденного за убийство афроамериканца Джорджа... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T17:12:00+03:00

2025-03-05T17:12:00+03:00

2025-03-05T17:26:00+03:00

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Консервативная американская медиакомпания Daily Wire запустила петицию о помиловании полицейского Дерека Шовина, осужденного за убийство афроамериканца Джорджа Флойда. "Уважаемый президент Трамп, мы пишем, чтобы призвать вас немедленно помиловать офицера Дерека Шовина, который был несправедливо осужден и в настоящее время отбывает 22 с половиной года лишения свободы за убийство Джорджа Флойда и сопутствующие федеральные обвинения", - говорится в петиции, размещенной на портале медиакомпании. В тексте обращения инициатор петиции и основатель Daily Wire Бен Шапиро подчеркивает, что Флойд перед смертью находился под действием наркотиков, имел заболевание сердца и жаловался на удушье еще до того, как полицейские положили его на землю. Шовин, в свою очередь, большую часть времени упирался коленом в спину Флойда, а не в шею, тогда как вскрытие тела не показало урона трахее погибшего, утверждается в петиции. Само решение суда о признании Шовина виновным называется Daily Wire политически ангажированным и принятым под давлением. Число подписавших петицию инициаторами не приводится. Убийство Флойда белым полицейским Шовином 25 мая 2020 года спровоцировало массовые протесты и беспорядки по всей территории США. В интернете появились кадры, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и втроем прижали к земле, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них - Дерека Шовина - обвинили в убийстве по неосторожности. По этой статье Шовин приговорен к 22,5 года тюрьмы.

https://ria.ru/20250202/vlasti-1996893028.html

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в мире, сша, джордж флойд