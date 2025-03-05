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Россиянам объяснили, почему в марте возможны помехи на телеэкранах - РИА Новости, 05.03.2025
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02:38 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/pomekhi-2003091037.html
Россиянам объяснили, почему в марте возможны помехи на телеэкранах
Россиянам объяснили, почему в марте возможны помехи на телеэкранах - РИА Новости, 05.03.2025
Россиянам объяснили, почему в марте возможны помехи на телеэкранах
Помехи на телеэкранах могут появляться в любой точке России до 15 марта из-за солнечной интерференции, рассказали РИА Новости в пресс-службе Российской... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T02:38:00+03:00
2025-03-05T02:38:00+03:00
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Помехи на телеэкранах могут появляться в любой точке России до 15 марта из-за солнечной интерференции, рассказали РИА Новости в пресс-службе Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС). Ранее РТРС сообщала, что с 18 февраля по 15 марта в регионах России возможны кратковременные помехи при телеприеме, вызванные сезонной солнечной интерференцией. "Кратковременное пропадание сигнала в исключительных случаях, как правило, бывает обусловлено тем, что пользовательское оборудование не вполне соответствует требованиям, обеспечивающим устойчивый прием цифрового телевидения", - сообщили в пресс-службе. Уточняется, что влияние интерференции испытывают радиоэлектронные приборы в любой точке России, но технологии РТРС нейтрализуют помеховое воздействие интерференции и делают ее незаметной, "если приемная антенна исправна, размещена на достаточной высоте и точно направлена на ближайший ретранслятор, на котором организованы резервные каналы доставки сигнала, то шансы Солнца повлиять на прием программ незначительны". "Основной метод противодействия интерференции - использование альтернативных (резервных) способов подачи телесигнала на ретрансляторы. Телесигнал в РТРС резервируется сразу несколькими специальными системами на основе как спутниковых, так и наземных каналов связи. Это обеспечивает максимальную устойчивость цифрового эфирного телесигнала в периоды подобных явлений. Поэтому вероятность столкнуться с помехами на телеэкране при просмотре телеканалов в составе мультиплексов цифрового эфирного телевидения стремится к нулю", - добавили в РТРС.
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общество, технологии, россия
Общество, Технологии, Россия
Россиянам объяснили, почему в марте возможны помехи на телеэкранах

РТРС: помехи на телеэкранах могут появиться из-за солнечной интерференции

© Фото : FreepikМолодые люди смотрят телевизор
Молодые люди смотрят телевизор - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© Фото : Freepik
Молодые люди смотрят телевизор. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Помехи на телеэкранах могут появляться в любой точке России до 15 марта из-за солнечной интерференции, рассказали РИА Новости в пресс-службе Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).
Ранее РТРС сообщала, что с 18 февраля по 15 марта в регионах России возможны кратковременные помехи при телеприеме, вызванные сезонной солнечной интерференцией.
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"Кратковременное пропадание сигнала в исключительных случаях, как правило, бывает обусловлено тем, что пользовательское оборудование не вполне соответствует требованиям, обеспечивающим устойчивый прием цифрового телевидения", - сообщили в пресс-службе.
Уточняется, что влияние интерференции испытывают радиоэлектронные приборы в любой точке России, но технологии РТРС нейтрализуют помеховое воздействие интерференции и делают ее незаметной, "если приемная антенна исправна, размещена на достаточной высоте и точно направлена на ближайший ретранслятор, на котором организованы резервные каналы доставки сигнала, то шансы Солнца повлиять на прием программ незначительны".
"Основной метод противодействия интерференции - использование альтернативных (резервных) способов подачи телесигнала на ретрансляторы. Телесигнал в РТРС резервируется сразу несколькими специальными системами на основе как спутниковых, так и наземных каналов связи. Это обеспечивает максимальную устойчивость цифрового эфирного телесигнала в периоды подобных явлений. Поэтому вероятность столкнуться с помехами на телеэкране при просмотре телеканалов в составе мультиплексов цифрового эфирного телевидения стремится к нулю", - добавили в РТРС.
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