https://ria.ru/20250305/podpole-2003183050.html

Подполье сообщило об ударе по производству БПЛА в Харьковской области

Подполье сообщило об ударе по производству БПЛА в Харьковской области - РИА Новости, 05.03.2025

Подполье сообщило об ударе по производству БПЛА в Харьковской области

Удары нанесены в Харьковской области по производству БПЛА, складу и скоплению техники ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T13:10:00+03:00

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2025-03-05T13:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

сергей лебедев

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Удары нанесены в Харьковской области по производству БПЛА, складу и скоплению техники ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. "Харьков и область - шесть прилётов. Удары по производству БПЛА, складу и скоплению техники (ВСУ - ред.)", - рассказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250305/udary-2003178900.html

харьковская область

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харьковская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность