https://ria.ru/20250305/podpole-2003183050.html
Подполье сообщило об ударе по производству БПЛА в Харьковской области
Подполье сообщило об ударе по производству БПЛА в Харьковской области - РИА Новости, 05.03.2025
Подполье сообщило об ударе по производству БПЛА в Харьковской области
Удары нанесены в Харьковской области по производству БПЛА, складу и скоплению техники ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T13:10:00+03:00
2025-03-05T13:10:00+03:00
2025-03-05T13:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2002021446_0:253:3179:2041_1920x0_80_0_0_ed1f34b1ce638b3ace3fb6df52d79b63.jpg
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Удары нанесены в Харьковской области по производству БПЛА, складу и скоплению техники ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. "Харьков и область - шесть прилётов. Удары по производству БПЛА, складу и скоплению техники (ВСУ - ред.)", - рассказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250305/udary-2003178900.html
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2002021446_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d1491a2290f95ac016e369ff91e54ead.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Подполье сообщило об ударе по производству БПЛА в Харьковской области
Лебедев: в Харьковской области нанесли удары по производству БПЛА и технике ВСУ