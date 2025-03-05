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Подполье сообщило об ударе по производству БПЛА в Харьковской области - РИА Новости, 05.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:10 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/podpole-2003183050.html
Подполье сообщило об ударе по производству БПЛА в Харьковской области
Подполье сообщило об ударе по производству БПЛА в Харьковской области - РИА Новости, 05.03.2025
Подполье сообщило об ударе по производству БПЛА в Харьковской области
Удары нанесены в Харьковской области по производству БПЛА, складу и скоплению техники ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T13:10:00+03:00
2025-03-05T13:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Удары нанесены в Харьковской области по производству БПЛА, складу и скоплению техники ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. "Харьков и область - шесть прилётов. Удары по производству БПЛА, складу и скоплению техники (ВСУ - ред.)", - рассказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250305/udary-2003178900.html
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харьковская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Подполье сообщило об ударе по производству БПЛА в Харьковской области

Лебедев: в Харьковской области нанесли удары по производству БПЛА и технике ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота РСЗО 9К57 "Ураган"
Работа РСЗО 9К57 Ураган - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа РСЗО 9К57 "Ураган". Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Удары нанесены в Харьковской области по производству БПЛА, складу и скоплению техники ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Харьков и область - шесть прилётов. Удары по производству БПЛА, складу и скоплению техники (ВСУ - ред.)", - рассказал собеседник агентства.
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Подполье сообщило об ударах по тренировочным лагерям ВСУ в Киевской области
12:51
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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