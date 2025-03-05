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Свыше 250 онлайн-заявок подали на установку баков вторсырья в Подмосковье - РИА Новости, 05.03.2025
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Новости Подмосковья
 
19:56 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/podmoskove-2003288234.html
Свыше 250 онлайн-заявок подали на установку баков вторсырья в Подмосковье
Свыше 250 онлайн-заявок подали на установку баков вторсырья в Подмосковье - РИА Новости, 05.03.2025
Свыше 250 онлайн-заявок подали на установку баков вторсырья в Подмосковье
Более 250 онлайн-заявок через региональный портал госуслуг подали на установку пунктов приема тары и текстиля в Московской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T19:56:00+03:00
2025-03-05T19:56:00+03:00
новости подмосковья
подольск
московская область (подмосковье)
котельники
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Более 250 онлайн-заявок через региональный портал госуслуг подали на установку пунктов приема тары и текстиля в Московской области, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона. В ведомстве уточнили, что за три недели подмосковные предприниматели установили на территории региона 38 новых емкостей для текстиля. Первые из них появились в Подольске — 27, Реутове — 7, Котельниках — 2, Балашихе и Раменском — 1. На этой неделе предприниматели установят аппараты в Домодедово, Котельниках и Жуковском. На сегодняшний день подписано порядка 90 соглашений на размещение емкостей. По информации министерства, благодаря услуге, вдвое сократился срок процедуры получения мест, исключены расходы на кадастровые работы, все места под размещение нанесены на интерактивную карту.
https://ria.ru/20250305/podmoskove-2003287857.html
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московская область (подмосковье)
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подольск, московская область (подмосковье), котельники
Новости Подмосковья, Подольск, Московская область (Подмосковье), Котельники
Свыше 250 онлайн-заявок подали на установку баков вторсырья в Подмосковье

Свыше 250 онлайн-заявок на размещение пунктов вторсырья подали в Подмосковье

© Фото : Портал Правительства Московской областиСпециализированные пункты приема тары и текстиля в Подмосковье
Специализированные пункты приема тары и текстиля в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© Фото : Портал Правительства Московской области
Специализированные пункты приема тары и текстиля в Подмосковье
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Более 250 онлайн-заявок через региональный портал госуслуг подали на установку пунктов приема тары и текстиля в Московской области, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
В ведомстве уточнили, что за три недели подмосковные предприниматели установили на территории региона 38 новых емкостей для текстиля. Первые из них появились в Подольске — 27, Реутове — 7, Котельниках — 2, Балашихе и Раменском — 1. На этой неделе предприниматели установят аппараты в Домодедово, Котельниках и Жуковском.
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На сегодняшний день подписано порядка 90 соглашений на размещение емкостей. По информации министерства, благодаря услуге, вдвое сократился срок процедуры получения мест, исключены расходы на кадастровые работы, все места под размещение нанесены на интерактивную карту.
 
Новости ПодмосковьяПодольскМосковская область (Подмосковье)Котельники
 
 
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