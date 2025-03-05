https://ria.ru/20250305/podmoskove-2003288234.html

Свыше 250 онлайн-заявок подали на установку баков вторсырья в Подмосковье

Свыше 250 онлайн-заявок подали на установку баков вторсырья в Подмосковье - РИА Новости, 05.03.2025

Свыше 250 онлайн-заявок подали на установку баков вторсырья в Подмосковье

Более 250 онлайн-заявок через региональный портал госуслуг подали на установку пунктов приема тары и текстиля в Московской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T19:56:00+03:00

2025-03-05T19:56:00+03:00

2025-03-05T19:56:00+03:00

новости подмосковья

подольск

московская область (подмосковье)

котельники

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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Более 250 онлайн-заявок через региональный портал госуслуг подали на установку пунктов приема тары и текстиля в Московской области, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона. В ведомстве уточнили, что за три недели подмосковные предприниматели установили на территории региона 38 новых емкостей для текстиля. Первые из них появились в Подольске — 27, Реутове — 7, Котельниках — 2, Балашихе и Раменском — 1. На этой неделе предприниматели установят аппараты в Домодедово, Котельниках и Жуковском. На сегодняшний день подписано порядка 90 соглашений на размещение емкостей. По информации министерства, благодаря услуге, вдвое сократился срок процедуры получения мест, исключены расходы на кадастровые работы, все места под размещение нанесены на интерактивную карту.

https://ria.ru/20250305/podmoskove-2003287857.html

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московская область (подмосковье)

котельники

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

подольск, московская область (подмосковье), котельники