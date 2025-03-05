https://ria.ru/20250305/podmoskove-2003288234.html
Свыше 250 онлайн-заявок подали на установку баков вторсырья в Подмосковье
Свыше 250 онлайн-заявок подали на установку баков вторсырья в Подмосковье - РИА Новости, 05.03.2025
Свыше 250 онлайн-заявок подали на установку баков вторсырья в Подмосковье
Более 250 онлайн-заявок через региональный портал госуслуг подали на установку пунктов приема тары и текстиля в Московской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T19:56:00+03:00
2025-03-05T19:56:00+03:00
2025-03-05T19:56:00+03:00
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Более 250 онлайн-заявок через региональный портал госуслуг подали на установку пунктов приема тары и текстиля в Московской области, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона. В ведомстве уточнили, что за три недели подмосковные предприниматели установили на территории региона 38 новых емкостей для текстиля. Первые из них появились в Подольске — 27, Реутове — 7, Котельниках — 2, Балашихе и Раменском — 1. На этой неделе предприниматели установят аппараты в Домодедово, Котельниках и Жуковском. На сегодняшний день подписано порядка 90 соглашений на размещение емкостей. По информации министерства, благодаря услуге, вдвое сократился срок процедуры получения мест, исключены расходы на кадастровые работы, все места под размещение нанесены на интерактивную карту.
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подольск, московская область (подмосковье), котельники
Новости Подмосковья, Подольск, Московская область (Подмосковье), Котельники
Свыше 250 онлайн-заявок подали на установку баков вторсырья в Подмосковье
Свыше 250 онлайн-заявок на размещение пунктов вторсырья подали в Подмосковье