NYT: Стармер и Макрон уговаривали Зеленского изменить подход к Трампу
NYT: Стармер и Макрон пять дней уговаривали Зеленского изменить подход к Трампу
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пять дней уговаривали Владимира Зеленского изменить подход к лидеру США Дональду Трампу после их перепалки в Белом доме, сообщает газета New York Times со ссылкой на британского и французского чиновников.
Отмечается, что сразу после того, как Зеленского попросили покинуть Белый дом, Макрон и Стармер предлагали ему вернуться, чтобы помириться с американским президентом, однако затем отбросили эту идею. Они пришли к выводу, что лучше дать всем сторонам "остыть".
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"Но это стало началом пяти дней подталкивания и советов от Стармера и французского президента Эммануэля Макрона, которые оба говорили Зеленскому, что ему нужно изменить свой подход к Трампу", - говорится в материале со ссылкой на источники.
Газета, однако, подчеркивает, что пока непонятно, насколько успешной могла бы быть такая стратегия.
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"История свидетельствует, что множество таких усилий провалились", - добавляет издание.
Ранее газета Daily Mail со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что британский и французский лидеры готовы поехать в Вашингтон вместе с Зеленским уже на следующей неделе, чтобы представить план урегулирования на Украине. Официальный представитель французского кабмина Софи Прима заявила, что такая возможность рассматривается, но позднее Елисейский дворец опроверг слова о визите Макрона с Зеленским и Стармером в США.
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Президент США Дональд Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
Позднее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой. Вэнс во вторник заявил Fox News, что Зеленский не сможет вернуться в Овальный кабинет, пока отказывается обсуждать детали мирного соглашения по Украине.
Зеленский во вторник заявил, что ему "досадно", что встреча с президентом США Дональдом Трампом пошла "не так". Он добавил, что он и его команда готовы работать под "сильным руководством" Трампа для достижения мира.
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