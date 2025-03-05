Рейтинг@Mail.ru
NYT: Стармер и Макрон уговаривали Зеленского изменить подход к Трампу - РИА Новости, 05.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:28 05.03.2025
https://ria.ru/20250305/podkhod-2003299248.html
NYT: Стармер и Макрон уговаривали Зеленского изменить подход к Трампу
NYT: Стармер и Макрон уговаривали Зеленского изменить подход к Трампу - РИА Новости, 05.03.2025
NYT: Стармер и Макрон уговаривали Зеленского изменить подход к Трампу
Премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пять дней уговаривали Владимира Зеленского изменить подход к лидеру США Дональду Трампу после... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T21:28:00+03:00
2025-03-05T21:28:00+03:00
в мире
сша
украина
владимир зеленский
дональд трамп
эммануэль макрон
кир стармер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003789_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8c0a2f5305828da86f46e3414b08d9f6.jpg
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пять дней уговаривали Владимира Зеленского изменить подход к лидеру США Дональду Трампу после их перепалки в Белом доме, сообщает газета New York Times со ссылкой на британского и французского чиновников. Отмечается, что сразу после того, как Зеленского попросили покинуть Белый дом, Макрон и Стармер предлагали ему вернуться, чтобы помириться с американским президентом, однако затем отбросили эту идею. Они пришли к выводу, что лучше дать всем сторонам "остыть". "Но это стало началом пяти дней подталкивания и советов от Стармера и французского президента Эммануэля Макрона, которые оба говорили Зеленскому, что ему нужно изменить свой подход к Трампу", - говорится в материале со ссылкой на источники. Газета, однако, подчеркивает, что пока непонятно, насколько успешной могла бы быть такая стратегия. "История свидетельствует, что множество таких усилий провалились", - добавляет издание. Ранее газета Daily Mail со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что британский и французский лидеры готовы поехать в Вашингтон вместе с Зеленским уже на следующей неделе, чтобы представить план урегулирования на Украине. Официальный представитель французского кабмина Софи Прима заявила, что такая возможность рассматривается, но позднее Елисейский дворец опроверг слова о визите Макрона с Зеленским и Стармером в США. Президент США Дональд Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Позднее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой. Вэнс во вторник заявил Fox News, что Зеленский не сможет вернуться в Овальный кабинет, пока отказывается обсуждать детали мирного соглашения по Украине. Зеленский во вторник заявил, что ему "досадно", что встреча с президентом США Дональдом Трампом пошла "не так". Он добавил, что он и его команда готовы работать под "сильным руководством" Трампа для достижения мира.
https://ria.ru/20250301/ssha-2002404534.html
https://ria.ru/20250303/ssha-2002697672.html
https://ria.ru/20250302/zelenskiy-2002531912.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003789_346:216:2789:2048_1920x0_80_0_0_0df8cefd110617dd1b457802dcadc192.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, эммануэль макрон, кир стармер
В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Кир Стармер
NYT: Стармер и Макрон уговаривали Зеленского изменить подход к Трампу

NYT: Стармер и Макрон пять дней уговаривали Зеленского изменить подход к Трампу

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пять дней уговаривали Владимира Зеленского изменить подход к лидеру США Дональду Трампу после их перепалки в Белом доме, сообщает газета New York Times со ссылкой на британского и французского чиновников.
Отмечается, что сразу после того, как Зеленского попросили покинуть Белый дом, Макрон и Стармер предлагали ему вернуться, чтобы помириться с американским президентом, однако затем отбросили эту идею. Они пришли к выводу, что лучше дать всем сторонам "остыть".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Трамп и Зеленский устроили самое яркое шоу в истории
1 марта, 08:00
"Но это стало началом пяти дней подталкивания и советов от Стармера и французского президента Эммануэля Макрона, которые оба говорили Зеленскому, что ему нужно изменить свой подход к Трампу", - говорится в материале со ссылкой на источники.
Газета, однако, подчеркивает, что пока непонятно, насколько успешной могла бы быть такая стратегия.
«
"История свидетельствует, что множество таких усилий провалились", - добавляет издание.
Ранее газета Daily Mail со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что британский и французский лидеры готовы поехать в Вашингтон вместе с Зеленским уже на следующей неделе, чтобы представить план урегулирования на Украине. Официальный представитель французского кабмина Софи Прима заявила, что такая возможность рассматривается, но позднее Елисейский дворец опроверг слова о визите Макрона с Зеленским и Стармером в США.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Далеко не дипломатическая история между США и Европой
3 марта, 10:51
Президент США Дональд Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
Позднее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой. Вэнс во вторник заявил Fox News, что Зеленский не сможет вернуться в Овальный кабинет, пока отказывается обсуждать детали мирного соглашения по Украине.
Зеленский во вторник заявил, что ему "досадно", что встреча с президентом США Дональдом Трампом пошла "не так". Он добавил, что он и его команда готовы работать под "сильным руководством" Трампа для достижения мира.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
Зеленский сыграл свою лучшую роль. Героя ждет награда
2 марта, 08:00
 
В миреСШАУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампЭммануэль МакронКир Стармер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала