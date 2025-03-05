https://ria.ru/20250305/pobeda-2003193890.html
Путин призвал МВД уделять внимание безопасности перед 80-летием Победы
Путин призвал МВД уделять внимание безопасности перед 80-летием Победы - РИА Новости, 05.03.2025
Путин призвал МВД уделять внимание безопасности перед 80-летием Победы
Президент России Владимир Путин попросил МВД уделять особое внимание борьбе с террористическими угрозами в ходе торжеств по случаю 80-летия победы в Великой... РИА Новости, 05.03.2025
2025-03-05T13:51:00+03:00
2025-03-05T13:51:00+03:00
2025-03-05T15:06:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
владимир путин
россия
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МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил МВД уделять особое внимание борьбе с террористическими угрозами в ходе торжеств по случаю 80-летия победы в Великой Отечественной войне."В сфере вашей ответственности и важные вопросы антитеррористической защищенности объектов социальной и транспортной инфраструктуры, мест массового пребывания людей. Прошу уделять этому направлению особое внимание, в том числе в ходе проведения предстоящих торжеств по случаю 80-летия Великой Победы", - сказал Путин в ходе расширенного заседания коллегии министерства внутренних дел России.
https://ria.ru/20250305/putin-2003196432.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
80-летие победы в великой отечественной войне, владимир путин, россия
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Владимир Путин, Россия
Путин призвал МВД уделять внимание безопасности перед 80-летием Победы
Путин призвал МВД бороться с террористическими угрозами перед 80-летием Победы