https://ria.ru/20250305/pobeda-2003193890.html

Путин призвал МВД уделять внимание безопасности перед 80-летием Победы

Путин призвал МВД уделять внимание безопасности перед 80-летием Победы - РИА Новости, 05.03.2025

Путин призвал МВД уделять внимание безопасности перед 80-летием Победы

Президент России Владимир Путин попросил МВД уделять особое внимание борьбе с террористическими угрозами в ходе торжеств по случаю 80-летия победы в Великой... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T13:51:00+03:00

2025-03-05T13:51:00+03:00

2025-03-05T15:06:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

владимир путин

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003211446_483:651:2966:2048_1920x0_80_0_0_e66fa804bf0951cd8d516200f1e64d32.jpg

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил МВД уделять особое внимание борьбе с террористическими угрозами в ходе торжеств по случаю 80-летия победы в Великой Отечественной войне."В сфере вашей ответственности и важные вопросы антитеррористической защищенности объектов социальной и транспортной инфраструктуры, мест массового пребывания людей. Прошу уделять этому направлению особое внимание, в том числе в ходе проведения предстоящих торжеств по случаю 80-летия Великой Победы", - сказал Путин в ходе расширенного заседания коллегии министерства внутренних дел России.

https://ria.ru/20250305/putin-2003196432.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

80-летие победы в великой отечественной войне, владимир путин, россия