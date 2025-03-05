https://ria.ru/20250305/pmr-2003151739.html

В Приднестровье продлили режим ЧП в экономике

В Приднестровье продлили режим ЧП в экономике - РИА Новости, 05.03.2025

В Приднестровье продлили режим ЧП в экономике

Депутаты парламента непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) единогласно утвердили указ ее главы Вадима Красносельского о продлении... РИА Новости, 05.03.2025

2025-03-05T11:04:00+03:00

2025-03-05T11:04:00+03:00

2025-03-05T11:12:00+03:00

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ТИРАСПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Депутаты парламента непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) единогласно утвердили указ ее главы Вадима Красносельского о продлении чрезвычайного экономического положения на 30 суток, до 9 апреля включительно, передает корреспондент РИА Новости.Ситуация с поставками газа в республику остается нестабильной. Объемов голубого топлива, поступающего в Приднестровье, не хватает для полноценной работы промышленных предприятий.Режим чрезвычайного экономического положения в экономике в Приднестровье действует с 11 декабря 2024 года, действие особого правового режима на территории республики продлевается уже третий раз.После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.

https://ria.ru/20250304/usaid-2002872979.html

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кишинев

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в мире, вадим красносельский, газпром, украина, кишинев, европа